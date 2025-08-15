VATANDAŞLAR EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Mersin'in Anamur ilçesindeki yangında bahçelerindeki kuyulardan çektikleri suyu hortumlarla arazözlere dolduran vatandaşlar, su kaynaklarının uzak olması nedeniyle söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı.

Yöre sakinlerinden Fatih Özkan, dün başlayan yangının halen sürdüğünü belirterek, “Rüzgarın etkisiyle söndürmek çok zor oluyor. Korucuk Köyü boşaltıldı, Ovabaşı Köyü’nün Boğaz Mahallesi boşaltıldı.

Biz de kendi kuyumuzdan ekiplere destek olmak için arazözlere su dolduruyoruz, çünkü su alacakları yerler çok uzak. İnşallah yakın zamanda tamamen söner”dedi.

Yangının daha çok sarp bölgelerde devam ettiği bildirildi.