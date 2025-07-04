BAKAN YUMAKLI: SON BİR HAFTADA 624 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada son bir haftada yaklaşık 624 yangının çıktığını söyledi. “Lütfen dışarıda ateş yakmayın” uyarısında bulunan Yumaklı özetle şunları söyledi:





“Bu yılın 6 ayında 3 bin 44 yangın çıktı. 25 bin kardeşimiz müdahale etti. Havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık yangınların 624’ü son bir haftada çıktı. Bu yangınlarda 2021 yangınlarının potansiyelini gördük. Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla ve personeliyle çok iyi sonuçlar aldık. 621 tanesini kontrol altına aldık. Bugün(dün) 9 büyük yangınla mücadele ettik. 6’sı kontrol altında.



ŞEHİT VERDİK





Çeşme’de yangının enerjisi düşürüldü. Yarın (bugün) çok daha güzel haber vermeyi umuyoruz.



Ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor. Bir arkadaşımızı maalesef şehit verdik. Bir arkadaşımız da entübe vaziyette tedavi görüyor.



Buca’da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüler oluşturdu.



İzmir’deki 3 yangına 10 uçak ve 25 helikopterle ve karadan müdahale edildi. Bu bir savaş. Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz.”

