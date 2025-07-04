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İzmir'in üç ilçesindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. İşte dakika dakika detaylar...
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının yandığı görüldü.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.
Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.
Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.
Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.
ŞEHİT VE YARALI VAR
Öte yandan Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale eden ekiplerden Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü İbrahim Demir, şehit oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek olan Demir, Konya'nın Ilgın ilçesine götürülerek toprağa verilecek.
Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin ise tedaviye alındı. Şahin’in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor.
Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.
Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi.
Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.İnan YAMAN/ UŞAK, (DHA)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada son bir haftada yaklaşık 624 yangının çıktığını söyledi. “Lütfen dışarıda ateş yakmayın” uyarısında bulunan Yumaklı özetle şunları söyledi:
“Bu yılın 6 ayında 3 bin 44 yangın çıktı. 25 bin kardeşimiz müdahale etti. Havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık yangınların 624’ü son bir haftada çıktı. Bu yangınlarda 2021 yangınlarının potansiyelini gördük. Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla ve personeliyle çok iyi sonuçlar aldık. 621 tanesini kontrol altına aldık. Bugün(dün) 9 büyük yangınla mücadele ettik. 6’sı kontrol altında.
ŞEHİT VERDİK
Çeşme’de yangının enerjisi düşürüldü. Yarın (bugün) çok daha güzel haber vermeyi umuyoruz.
Ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor. Bir arkadaşımızı maalesef şehit verdik. Bir arkadaşımız da entübe vaziyette tedavi görüyor.
Buca’da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüler oluşturdu.
İzmir’deki 3 yangına 10 uçak ve 25 helikopterle ve karadan müdahale edildi. Bu bir savaş. Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz.”
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu. İbrahim Demir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.
İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı. Yangını bir yandan Gaziemir’in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi’ne kadar ilerledi.
İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı.
Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde bir inşaatta demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda da önceki gün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, Suçıktı Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine de yayıldı.
Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yatalak hasta İbrahim Erkan’ın (81) cesedi bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK’lar da Çeşme’deki yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi.
İZMİR’in Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde çıkan ve sert rüzgârla önü alınamayan yangınlar yürekleri dağladı.Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkıp ormana yayılan yangına 2’nci günde de havadan ve karadan müdahale sürerken, saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgâr çalışmaları zorlaştırdı.Elektrik hattından çıktığı belirtilen yangının tehdit ettiği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tahliye edildi. Alevlerin inmesi nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu ve İzmir-Çeşme Karayolu (eski yol) ulaşıma kapatıldı. Eski yol dün sabah saatlerinde, çevre yolu ise öğle saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı.