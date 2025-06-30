Son dakika: İzmir ve Antalya'da orman yangınlarında son durum! İşte tüm gelişmeler

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Yangında evi yanan Müzeyyen Çağlar Güler adlı vatandaş, gençliğinin de geçtiği evin yok olmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Güler, "Yok oldu evimiz. Öncelikle bireysel olarak düşünüp neden önlem almadığımızı sorgulamamız lazım. Buradan hepimizin ders çıkarması lazım. 40 yıllık hatıralarımız vardı hepsi küle döndü. Benim gençliğim bu evde geçmişti.
Arkamı dönüp bakamıyorum bile" dedi. Yavuz Güler ise, "Biz Seferihisar'da oturuyoruz, bu evde kayınpederim kayınvalidem vardı. Öğleden sonra dumanları gördük. Onlar da rahatsız, çok yaşlılar. Dumanların ilerlemesinin ardından onları tahliye ettik. Televizyondan evimizin yandığını canlı olarak izledik.Burada kızımın ve oğlumun ilk yaş günlerini yapmıştık. Kendileri şu an 30 ve 32 yaşında. Hatıralarımız vardı hepsi yandı. Önlenebilir miydi bilmiyorum ama ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi kırsal Osmancık Mahallesi Cennet Deresi Mevkii yakınlarındaki bir tarım arazisinde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mangal ateşinden çıktığı üzerinde durulan yangında alevler, rüzgarında etkisiyle ormana da sıçradı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.
Manisa'da sönme noktasına gelen yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Kabaağaçkıran Mahallesi yakınlarında, dün öğle saatlerinde yeniden alev aldı.
Bunun üzerine söndürme çalışmalarına tekrar hız verildi. Gece hava unsurları çalışmalara ara verirken, müdahaleye sadece karadan devam edildi.
Yangında 3'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına, bugün itibarıyla 3 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 36 su tankeri, 19 itfaiye, 26 iş makinesi, 630 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının başlamasının ardından İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangın nedeniyle tahliye edilen Seferihisar'ın Ömür Beldesi'nde bulunan Pelikan Sitesinde kontroller yapan ekipler, 70 yaşındaki engelli İbrahim Meze'nin tekerlekli sandalyesiyle evinin dışına kadar çıktığını gördü.
Evi yanmaya başlayan Meze'yi kucaklayarak bulunduğu yerden çıkaran ekipler, araçlarına götürdü. İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, yaşlı adamı sağlık ekiplerine teslim etti. İbrahim Meze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Karadağ mevkisindeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.
İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi.
Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi. Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, “Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. Yangın bu tarafa doğru geliyor dendi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı. Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik.Daha sonra insanları tahliye etmeye başladık, bütün amacımız herkesi çıkartalım, yapabileceğimiz ne varsa onu yapalım oldu. Rüzgârın etkisi ile yarım saatte oldu her şey.
Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık. Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum" dedi.
'YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'
Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.
O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.
Yangın sırasında Seferihisar'daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın, “Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim.
Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikaye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar'da oturuyorum yani" diye konuştu. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
İzmir’in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale başladı. Keşif uçağının yaptığı tespitler sonrasında, yangına havadan müdahale edildi.
Havanın aydınlanması ile birlikte 4 uçak, 14 helikopter, Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Antalya Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Sakarya’da 2, Bilecik’te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen alevler, önceki gece yağan yağmurun da etkisiyle gücünü kaybetti. Alevler dün üçüncü günde büyük oranda kontrol altına alındı.