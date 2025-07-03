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Son dakika: İzmir Çeşme, Kütahya ve Bursa’da alevlerle mücadele… Yangın bölgelerinde korkutan tablo

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#İzmir#Çeşme#Orman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 09:10

İzmir'in Çeşme, Kütahya'nın Gediz ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, yangın bölgelerindeki hava kirliliğiyle ilgili konuşurken, ‘Yangın olan bölgelerde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının 10-20 kat üzerine çıkıyor.’ dedi.

İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı.

Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.
Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu zarar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

ÇEŞME ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

HAVA KİRLİLİĞİ 20 KATA ÇIKIYOR

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, yangın bölgelerindeki hava kirliliğiyle ilgili Hürriyet’e bilgiler verdi.Aykaç şunları söyledi: “Araştırmalara göre yangın dönemlerinde solunum şikâyetleri ve 0-6 yaş çocuklarda acil başvurular 3 katına çıkıyor. Yetişkinlerde ise akciğer kapasitelerinin ortalama yüzde 6 azaldığı görülüyor. Yangın olan bölgelerde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının 10-20 kat üzerine çıkıyor."

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BU KEZ ÇEŞME KORKUTTU

Orman yangınları İzmir’i bir daha vurdu. Bu kez kötü haber Çeşme, Ödemiş ve Kemalpaşa’dan geldi. Çeşme’ye giden eski yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda mahalle tahliye edildi.

Manisa-Turgutlu’da çıkan yangın da Kemalpaşa ilçesine sıçradı. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Dün Kütahya-Gediz ve Balıkesir-Burhaniye’de de yangın çıktı. Burhaniye’deki yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlk belirlemelere göre yangına biçerdöver sebep oldu
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını söyledi.

BURSA'NIN 2 İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDAN BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI
BURSANIN 2 İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDAN BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Mustafakemalpaşa'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI
timelineÇEŞME ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
timelineHAVA KİRLİLİĞİ 20 KATA ÇIKIYOR
timelineBU KEZ ÇEŞME KORKUTTU
timelineKÜTAHYA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
timelineBURSA'NIN 2 İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDAN BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çeşme#Orman

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