Son dakika: İzmir Çeşme, Kütahya ve Bursa’da alevlerle mücadele… Yangın bölgelerinde korkutan tablo

BU KEZ ÇEŞME KORKUTTU

Orman yangınları İzmir’i bir daha vurdu. Bu kez kötü haber Çeşme, Ödemiş ve Kemalpaşa’dan geldi. Çeşme’ye giden eski yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda mahalle tahliye edildi.



Manisa-Turgutlu’da çıkan yangın da Kemalpaşa ilçesine sıçradı. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Dün Kütahya-Gediz ve Balıkesir-Burhaniye’de de yangın çıktı. Burhaniye’deki yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.