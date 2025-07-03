Son dakika: İzmir Çeşme, Kütahya ve Bursa’da alevlerle mücadele… Yangın bölgelerinde korkutan tablo

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Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı.
Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.
Gece boyunca devam eden yangının neden olduğu zarar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.
Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, yangın bölgelerindeki hava kirliliğiyle ilgili Hürriyet’e bilgiler verdi.Aykaç şunları söyledi: “Araştırmalara göre yangın dönemlerinde solunum şikâyetleri ve 0-6 yaş çocuklarda acil başvurular 3 katına çıkıyor. Yetişkinlerde ise akciğer kapasitelerinin ortalama yüzde 6 azaldığı görülüyor. Yangın olan bölgelerde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının 10-20 kat üzerine çıkıyor."
Orman yangınları İzmir’i bir daha vurdu. Bu kez kötü haber Çeşme, Ödemiş ve Kemalpaşa’dan geldi. Çeşme’ye giden eski yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda mahalle tahliye edildi.
Manisa-Turgutlu’da çıkan yangın da Kemalpaşa ilçesine sıçradı. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Dün Kütahya-Gediz ve Balıkesir-Burhaniye’de de yangın çıktı. Burhaniye’deki yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlk belirlemelere göre yangına biçerdöver sebep oldu
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Mustafakemalpaşa'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.