Son dakika: İstanbul'da okullar tatil edildi! Orhan Şen: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

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Geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı birçok ilde etkisini gösteriyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.
Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.
Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.
İstanbul’da kar yağışının ardından Arnavutköy ve Başakşehir'de kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışının etkili olduğu ormanlık alan dron kamerası ile görüntülendi.
Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkili olurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle önlem aldı. Kentin turistik mekanlarından Taksim Meydanı'nı gezenler bolca hatıra fotoğrafı çekildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde başladı. Beklenen yoğun kar yağışı özellikle Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili oldu. Başakşehir Ordu Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri karla kaplanan yolda hızlarını düşürmek zorunda kalırken bazı araçlar karda ilerleyemeyince caddede trafik oluştu.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Kağıthane'de bazı araçlar etkili olan kar yağışı nedeniyule yokuş çıkmakta zorlandı. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Zaman zaman rüzgarın da etkisini artırdığı Kağıthane'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Evlerin çatıları ve yollar karla kaplanırken TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi.
İBB'DEN KAR MESAJI
Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı yolladı. Mesajda "Değerli İstanbullular yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça, şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir " ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbul Valiliği, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tedbirleri açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik.
Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba Günü saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir.
Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır. İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz.Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır.
Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık - tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.
İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz.
'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN'
Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlanmaktadır. deniz ve Havayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da etkili kar yağışı sonrası Sultangazi'de okulların tatil edildiği duyuruldu.
Kağıthane'de bazı araçlar etkili olan kar yağışı nedeniyule yokuş çıkmakta zorlandı. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Zaman zaman rüzgarın da etkisini artırdığı Kağıthane'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Evlerin çatıları ve yollar karla kaplanırken TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.
Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.
Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.
İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 69'u ulaştı.
Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı. Avrupa Yakası'nda şu an kar var. Akşama tüm İstanbul'da etkisini gösterecek. Gece etkisini daha da artırıp karla karşılık yağmurdan kara dönecek. Şuan sıcaklık 4-5 derece civarında gece ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Yarın gündüz 1-2 derece civarında olacak O nedenle yollarda buzlanma olur o yüzden dikkat edelim.
Şimdi Anadolu Yakası'na doğru kayacak. Geriden de gelenlerle birlikte akşama kadar kar yağışı devam edecek. Fırtına da var İstanbul'da. Kuzeyden 60-70 km'ye çıkacak bir rüzgar var. Rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı Karadeniz etkisi dediğimiz kar yağışını artıran bir neden olarak ortaya çıkacak. Kar yağışı 4 gün daha devam edecek. 40 cm kar olmaz İstanbul'da 10-15 cm'e kadar çıkabilir, o da kuzey ilçelerde olacak. Onlar biraz asparagas haberler. Şubat ayını bir kış ayı olarak yaşıyoruz. Normal bir yağış.
"OKULLAR TATİL OLMALI"
Ekipler bu akşamdan itibaren acil önlemler almalı. Gece güneş batmadan önce tuzlu solüsyonun atılması lazım. Bu arada okulların tatil olması lazım. Şehir içindeki üniversitelerin de uzaktan eğitime geçmesinde fayda var. Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım.
Kar yağışı nedeniyle, AJet’ten İstanbul’da sefer iptalleri açıklaması:
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’un 18 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul’da kar yağışı nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir.
İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.
Tokat ve Çorum'da etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
BİNGÖL
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.
Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.
Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı, Başakşehir, Arnavutköy ve yüksek yerlerde etkili oluyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.
İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.