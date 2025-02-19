Son dakika: İstanbul'da okullar tatil edildi! Orhan Şen: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

ORHAN ŞEN: ZORUNDA OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı. Avrupa Yakası'nda şu an kar var. Akşama tüm İstanbul'da etkisini gösterecek. Gece etkisini daha da artırıp karla karşılık yağmurdan kara dönecek. Şuan sıcaklık 4-5 derece civarında gece ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Yarın gündüz 1-2 derece civarında olacak O nedenle yollarda buzlanma olur o yüzden dikkat edelim.





Şimdi Anadolu Yakası'na doğru kayacak. Geriden de gelenlerle birlikte akşama kadar kar yağışı devam edecek. Fırtına da var İstanbul'da. Kuzeyden 60-70 km'ye çıkacak bir rüzgar var. Rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı Karadeniz etkisi dediğimiz kar yağışını artıran bir neden olarak ortaya çıkacak. Kar yağışı 4 gün daha devam edecek. 40 cm kar olmaz İstanbul'da 10-15 cm'e kadar çıkabilir, o da kuzey ilçelerde olacak. Onlar biraz asparagas haberler. Şubat ayını bir kış ayı olarak yaşıyoruz. Normal bir yağış.

"OKULLAR TATİL OLMALI"



Ekipler bu akşamdan itibaren acil önlemler almalı. Gece güneş batmadan önce tuzlu solüsyonun atılması lazım. Bu arada okulların tatil olması lazım. Şehir içindeki üniversitelerin de uzaktan eğitime geçmesinde fayda var. Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım.