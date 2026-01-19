Son dakika... İstanbul'da kar gece boyu devam etti! Araçlar kaydı, sokaklar piste döndü

Son dakika... İstanbul'da kar gece boyu devam etti! Araçlar kaydı, sokaklar piste döndüGüncelleme Tarihi:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
Yetkililer tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde bu gece ve sabah erken saatlerde kar yağışını arttırdı.
Birçok ilçede sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı.
Vatandaşlar Eyüpsultan’da karla kaplanan ara sokaklarda araçlarını temizlemek için uzun süre uğraş verirken, sokaklarda güçlükle yürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Başta Çamlıca Tepesi olmak üzere kentin birçok noktası beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı. Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.
TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'da gece boyuna süren kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü. Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü
Yüksek Kesimlerde Görsel Şölen Kar yağışı özellikle rakımı yüksek bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Anadolu Yakası’nın simge noktalarından olan; Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe, Ümraniye Tepeüstü Mahallesinde her yer kısa sürede beyaza büründü.
Belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.