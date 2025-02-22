Son dakika: İstanbul'da kar alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! İstanbul'da pazartesi okullar tatil olacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar halay çekti, kayak keyfi yaptı. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini ilerleyen saatlerde arttırdı. İstanbul genelinde 3'üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.
TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı:
İstanbul'da üç gündür olumsuz hava şartları devam ediyor. Karın iki gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili AFAD Koordinesinde İl Kriz Merkezi oluşturduk. Aynı zamanda her ilçede kaymakamlıklarımızın başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri oluşturduk. Bunlar ne yapıyor? Bunlar özetle 20 tane çalışma grupları var. Enerji ile, araştırmayla, beslenmeyle, vatandaşımızın hayatını olumsuz anlamda etkileyebilecek her durumda acil müdahale edecek ekipler. 7/24 görevlerinin başındalar. Biz de bugün karayollarına uygulama noktasına geldik. Burada ne yapılıyor? Karayolları bölge müdürümüz arkada gördüğünüz bol istasyonlarda olası bir yoğun kapanma durumunda müdahale edebilecek.
"ÜÇ GÜNDE TOPLAM 42 BİN TON TUZ KULLANILDI"
Bunun dışında da zaman zaman tuzlama yapabilecek. Bir teşkilat ağı oluşturduk. Üç günde toplam 42 bin ton tuz kullanıldı. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere Kuzey Marmara ve benzeri yerlerde yolun açık olmasına önemli ölçüde arkadaşlarımızın katkısı oldu. Polislerimiz ve milletimiz aynı şekilde görevlerinin başında. Polisimiz özellikle lastik kontrolleri, kış lastiklerinin olup olmaması ticari araçların trafiğe çıkma durumlarını kontrol ediyorlar. En önemli önem, trafikteki yoğunluğun azaltılması. Okulların tatil edilmesi ile birlikte aynı şekilde bugün Ulaştırma Bakanlığımız da açıkladı. Ticari araçların, tırların kamyonda trafiğe çıkmasının engellenmesi ile birlikte bu trafikteki yoğunluk azaldı. Yoğunluk azaldığı için de özellikle ekiplerin tuzlama karla mücadele çalışmalarının neticesinde trafikte olan üstü bir aksaklık yaşanmadı. Aynı şekilde arkadaşlarımızın gayreti vardı. Bu arada 10 bin 350 araç 35 binin üzerinde de kamu personeli bu mücadele yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAVRI NET KİMSENİN AÇTA AÇIKTA KALMASINI İSTEMİYORUZ"
Dışarıda hiçbir vatandaşımızın kalmasını istemeyiz. Valiliğimiz tarafından 39 ilçe kaymakamımız dışarıda kalan vatandaşları bulunduğu yerden alarak otellerde misafir ediyor. Biz bunu sadece kış günlerinde yapmıyoruz 365 gün 7/24 biz bu uygulamayı kullanıyoruz. Bu anlattığımız uygulamada Cumhurbaşkanımızın tavrı net kimsenin açta açıkta kalmasını istemiyoruz.
Görevi başında askerlerimize Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyorum. Sakarya ve Kocaeli için turuncu alarm verildi biliyorsunuz. Şu cumartesi ve pazarı da kazasız belasız atlayıp hafta başına sağlıkla başlamak nasip olsun.
Bizim için en büyük keyif vatandaşımızın tırnağına bir zarar gelmemesi. 3 gündür 35 bin çalışanımızın emeği ile İstanbul'daki kar ile mücadele çalışması devam ediyor. Biz karın keyfini böyle çıkarıyoruz. Özellikle de çocuklarımız yağan kar ile mutlu olurlarsa bizde çok mutlu oluruz.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen:
Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir.