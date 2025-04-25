Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha! AFAD'dan ilk açıklama geldi

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. Saat 08.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğunu kaydetti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü
23 Nisan'da saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok kişi evlerinden çıkarak parklara ve toplanma alanlarına gitti. Bahçelievler'de bulunan bir park, depremin ikinci gecesinde de vatandaşların sığınağı oldu. Evlerine giremeyen çok sayıda kişi geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirirken, soğuktan korunmak için ateş yakıp semaverde çay demledi. Parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluştururken, vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.
ÇARDAKLARI IŞIKLANDIRMA İLE SÜSLEDİLER
Kağıthane'de evlerine girmeye çekinen vatandaşlar ise, ikinci geceyi Hasbahçe Mesire Alanı'nda çadırlarda geçirdi. Burada da bazı kişilerin otomobillerde uyuduğu, bazı kişilerin ise konakladıkları çardakları ışıklandırma ile süsledikleri görüldü.
‘BİLİM İNSANLARININ VERECEĞİ DEMECE GÖRE HAREKET EDİYORUZ’
Kağıthane’de, deprem sonrası ailesi ile birlikte çadır kuran Zülfikar Baran, “İki gündür buradayız, depremden sonra çocuklarım bir anda ayaklandı mecbur dışarı çıktık. Ev de biraz riskli. Bugün eve gidelim dedik, gidince haberleri izledik. Haberlerde hocalardan biri 7'nin üzerinde deprem beklendiğini söyleyince tekrar çocuklar ayaklandı, gittik çadır aldık yine dışarı çıktık. Sürekli bilim insanlarının vereceği demece göre hareket ediyoruz. Çünkü kimisi 'İçeri gir' diyor, kimisi 'Dışarı çık' diyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz, bekliyoruz bakalım. Deprem anında sarsıntıdan ziyade aşırı bir ses oldu. Sesten dolayı çocuklar bir anda yanıma koştu. Zaten o anda telefonuma bildirim gelmişti. Haliyle hep beraber dışarı kaçtık. O anda çok fazla kendini düşünmüyorsun, ister istemez çocukları düşünüyorsun. Bir anda çocukları alıp dışarı çıkmak zorunda kaldık, iki gündür dışarıdayız bekliyoruz" şeklinde konuştu.
'ÇOĞU BİNALAR ÇATLAK, İNSANLAR EVLERİNE GİRMEK ZORUNDA KALDI'
Bahçelievler'de sokakta ailesiyle bekleyen kadın, "Valla ufak bebeklerimiz var, 3 yaşında iki yaşında. Yani bir iki hafta dışarıda kalırız. İlgilenen de yok soran da yok. Şikayetçiyiz her şeyden. Çoğu binalar çatlak, insanlar evine girmek zorunda kaldı, çünkü işe gitmek zorundalar. Kısacası hiçbir şeyden memnun değiliz" dedi.
'UZMANLAR 48 SAATTEN BAHSETTİ, SAATİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'
Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda yakınları ile çadırda kalan Mustafa Karakuş, "Valla tedirginiz. Uzmanlar 48 saatten bahsetti, saatin geçmesini bekliyoruz. O yüzden tedbir amaçlı dışarıdayız. Hem zaten doğayı seviyoruz, kampçıyız. Biraz da zorunlu kamp gibi oldu bizim için. Ateşimizi yaktık, semaverimizi çayımızı demledik, çadırımızı kurduk. Burada şu anda 3 aile var. Yarın mesaisi olan aile içeride uyuyor. Ben esnafım dönüşümlü sabah edeceğiz. Allah milletimize böyle bir şey yaşatmasın. Şükür bu sefer can kaybı olmadı, bu bizim için iyi bir haber. Ama tedbirli olmak lazım" diye konuştu.
'DEPREM KORKUSU DIŞARI KAÇTIK MECBUREN'
Parkta ailesi ile çadır kuran Mehmet Kaya, "Bir deprem korkusudur, dışarı kaçtık mecburen. Çoluk çocuğu aldık. Çocuklar ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar. Toplamda 6 kişilik bir aileyiz. İçeride yatıyorlar, çadırda, biz nöbet tutuyoruz. Çocuklar iki gün daha bekleriz diyor. İnşallah daha erken evimize döneriz ama evler de iskelet gibi. Mecbur bir iki gün kalalım dedik" ifadelerini kullandı.
'DEPREM ÇABUK BİTSİN EVİMİZE GİDELİM'
Mehmet Kaya'nın 10 yaşındaki kızı Fatma Kaya, "Uyumadım daha, deprem çabuk bitsin evimize gidelim. Hem uykum gelmiyor hem de deprem olabilir diye korkuyorum" dedi.
AFAD, Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yeni bilgilendirme raporunu paylaştı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu bilgiler yer aldı:
* Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir.
* Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır.
* Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır.
* Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir.
* 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir.
* Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
* Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.
* 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.
Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda kalmaya devam ediyor.
Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı.
Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadığı görüldü.
Geceyi Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşların sayısının düne göre azaldığı gözlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
"Allah milletimizi beterinden saklasın" diyen Bakan Uraloğlu, şunları ifade etti:
Ulaştırmaya baktığımızda demiryolu, karayolu, deniz yolu ve havayolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. Deniz yapılarında bir problem olmadı. Tamamen deniz ulaşımı devam etti. Havacılıkta, havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da tekrar oraların aktif hale gelmesine ve hizmete devam etmesini sağladık ki İstanbul Havalimanı, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir hizmet sunduğunu söylemek isterim.
Yine İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiç kimsenin bu anlamda bir olumsuzluk yaşamadığını ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle teyit etmiş olduk.
Telekomünikasyonla ilgili bir problem olduğu iddiaları
Normalde normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı yani GSM haberleşmesi noktasında ses çağrısı olduğunu ve iki katta internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandığını ilk 15 dakikada %25'lik bir karşılanamama maalesef olduğunu belirtmek isterim.
İnternet tarafında bunun olmadığını Whatsapp'tır, Bip'tir, Telegram'dır veya FaceTime'dır burada herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyle görüşmelerini, iletişimi sağladıklarını gördük.
Buradan özellikle biz yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
"Tüm kurumlarımız plan çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye devam ediyor" diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:
Yaşadığımız deprem sebebiyle bir kez daha tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Sahadaki tüm ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda yer alıyor. En çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden ihbar geldi. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğun tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız hastaneleri inceliyor. Kamu binalarımız inceleniyor. Bu yapmış olduğumuz hasar tespitleri bizim için veri olacak ve yapacağımız dönüşümlere de temel teşkil edecek. Sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz. İstanbul'un en büyük gerçeği depremdir. Bu problem asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakikaya bile tahammülü yoktur. Bu dönüşüm için çalışmaktayız. Biz bu dönüşümü yapmazsak, İstanbul'un geleceği risk altındadır. İstanbul günden güne sıkışıyor. İstanbul depremi, milli güvenlik ve bağımsızlık meselesidir. Türkiye'nin bağımsızlığını bile etkileyecek bir meseledir. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek buna devam edeceğiz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı. 41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor.