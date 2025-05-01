Son dakika... İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! 1 Mayıs için yoğun güvenlik önlemleri

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Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.
TURİSTLER BAVULLARIYLA YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.
Beşiktaş’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerekçesiyle emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu meydana çıkacak yollarda barikatlar kuruldu.
Araç girişlerine izin verilmezken vatandaşlar ise kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kapalı caddelerden geçebildi. Ayrıca yollarda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çok sayıda polis de hazır bekledi. (DHA)
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentte alınan önlemleri, değişen toplu taşıma güzergâhlarını ve kapatılan yolları açıkladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.
İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri Kadıköy'ün dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi.
Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı. Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş'ta da tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), resmi polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlardan polis ekipleri alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında seferler durduruldu.Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmişti.