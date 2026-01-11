Son dakika... İstanbul'a eğitime ara verildi! Prof. Dr. Şen: Kesin geliyor, işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın

Son dakika... İstanbul'a eğitime ara verildi! Prof. Dr. Şen: Kesin geliyor, işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayınGüncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze' eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın il genelinde ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Ocak'ta yaşanan fırtına sonrası çatıları hasar gören 5 okulda acil onarım ve tadilat çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için 12 Ocak Pazartesi gününden 15 Ocak Perşembe günü (dahil) olmak üzere eğitime 4 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Eğitime ara verilen okulların, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ile Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu olduğu kaydedildi.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece ve yarın kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği, oluşabilecek buzlanma ve çığ riskine karşı tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada öğrenciler ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm kurumlarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla; 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır.”
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşıma eğitime bir gün ara verildi, ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçelerde kar zaman zaman etkisini artırıyor.
Kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise aralıklı sağanaklar etkili oluyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentte akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiği belirtildi.
Sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında seyredeceği aktarılan açıklamada, "Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakası'nda sıcaklıklar gün içinde 11 dereceden 6 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 kilometreye kadar ulaşacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, kentte 12 Ocak Pazartesi aralıklı kar yağışlı (2/3°C), 13 Ocak Salı parçalı ve çok bulutlu (-1/5°C), 14 Ocak Çarşamba aralıklı yağmurlu (4/9°C), 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu (7/11°C) havanın beklendiği bildirildi.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi. (
Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ, yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidileceğini duyurdu.
HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.
Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 araç ve 2 bin 621 personelin sahada karla mücadele ettiği belirtildi.
Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
BEYPAZARI'NDA KAR YAĞIŞI
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaşırken, yoğun kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri kapanan yollarda çalışma yaptı.
Ankara'dan cenaze için Karaşar Mahallesi’ne gelen bir otobüs, kar yağışının etkili olduğu Nallıkaşı bölgesinde yolda kaldı. Otobüste bulunan yolcular, küçük araçlarla Karaşar Mahallesi’ne ulaştırılmaya başlandı.
Kar yağışı ilçe merkezinde de etkisini sürdürürken, Beypazarı kısa sürede beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985 araç ve 2 bin 621 personelle sahada görev yapmaktadır. AKOM Kriz Masası ise tüm birim temsilcilerimizin katılımıyla çalışmaları anlık olarak koordine etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 37, Karlıova'da 2, Kiğı'da 5, Solhan'da 7, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.
ELAZIĞ
Kentte yer yer etkisini devam ettiren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 18 ve Karakoçan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, 19 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.
ŞIRNAK
Şırnak'ta da kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 4 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binanın giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğu ile elektrik panolarının olduğu alanı su bastı. Polis ekipleri, elektrik kaçağı şüphesi üzerine 5 katlı binayı tedbiren boşalttı.
Olay, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 136'ncı sokakta dün akşam saatlerinde yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binada giriş katta bulunan 2 dairenin, asansör boşluğunu ve elektrik panolarının bulunduğu alanı su bastı. 14 saattir ihbarda bulunduklarını ifade eden apartman sakinleri, binaya hiçbir yetkili ekibin gelmediğini belirtirken, sabah saatlerinde olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından elektrik panolarının bulunduğu katı da su bastığı gerekçesiyle muhtemel bir elektrik kaçağından kaynaklı çarpılma riskine karşı apartman boşaltıldı.
"BURADA İNSANLAR MAĞDUR, ELEKTRİK AKIMI VE HER TÜRLÜ RİSK OLUŞABİLİR"
14 saattir yetkililerin gelmediğini ifade eden apartman sakini Ali Temurtaş, "Dün akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Ondan sonra yetkilileri aradık. Yetkililerden, ‘şimdi geliyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz' dediler ancak 14 saattir buraya hiçbir yetkilinin geldiğini görmedim. Polis memurları geldi sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur gördüğünüz gibi, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Risk olmaz olur mu? Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir" dedi.
AKOM'dan İstanbul için yapılan hava durumu değerlendirmesinde yarın etkili olacak olan kar yağışı için uyarı yapıldı. Kar yağışının pazartesi sabah 06.00'dan itibaren etkili olacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (Yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Konya'da fırtına nedeniyle Kadınhanı ilçesinde elektrikler kesilirken, bir evin çatısı uçtu. Seydişehir Kaymakamlığı binası önünde rüzgarın şiddetiyle yarıya inen direkteki Türk bayrağı, tekrar göndere çekildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve saati hızı 70 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kadınhanı ilçesinde elektrikler kesilirler, bir evin çatısı uçtu ve İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamalar yerinden söküldü.
Seydişehir ilçesinde ise kaymakamlık binası önündeki rüzgarın şiddetiyle yarıya inen direkteki Türk bayrağı, tekrar göndere çekildi.
Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.
TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı iller için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 11 Ocak 2026 Pazar günü;
DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK
Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BOLU'NUN GÜNEYİNDE KUVVETLİ KAR
Bolu'nun güneyinde yağmur şeklindeki yağışların; yüksekleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR VE ANKARA'DA SAĞANAK
Afyonkarahisar ve Ankara’da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA, MERSİN, ISPARTA, ADANA VE KONYA'NIN GÜNEYİ
Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri ile Isparta’nın güney ve doğusu, Konya’nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana’da kuvvetli; Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
KARADENİZ'DEN İÇ ANADOLU'YA UZANAN FIRTINA
Orta ve Doğu Karadeniz’de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
OLASI TEHLİKELERE DİKKAT
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.
Bursa’da saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir evin bahçe duvarının yıkılmasıyla 10 araç hasar görürken, fırtınanın verdiği hasar gündüz görüntülendi.
Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kent merkezinde 75, ilçelerde ise 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, park halindeki araçlar savruldu. Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi 1’inci Asil Sokak’ta bulunan boş bir alandaki bahçe duvarı ise fırtınanın şiddetiyle park halindeki araçların üzerine devrildi, 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi.
ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ YİTİRECEK
Bu sabah saatteki hızı 40 kilometre olarak ölçülen fırtınanın öğleden sonra ise etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor. Kentte akşam saatlerinde ise poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en yüksek 12, en düşük ise 10 derece olarak ölçüldüğü kentte gece yağmurun yağacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın karla karışık devam edecek yağmur, salı günü ise yerini kar yağışına bırakacak.
ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 58 SANTİMETRE
Kar kalınlığının 58 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da da kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Zirvede en yükse hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak kaydedildi.
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yağışın ardından yol çöktü. Bazı araçlar oluşan çukura girdi.
Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.
Beykoz’da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Köşk Yolu Sokak’ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Ağaç kaldırma çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle birçok yerde yollar nehre döndü. Beylerbeyinde ise bir anda başlayan sağanak yağış ile yolun su birikintisi ile dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini kısa sürede gösterdi. Birçok yerde yollar kısa sürede nehre dönerken bazı yerlerde yerlerde yollar kısa sürede su ile doldu. Selamsızda bir merdivenin üzerinden suların akma anı vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Beylerbeyinde ise yağmurun başlamasıyla yolların kısa sürede su birikintileri ile dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı. Salacak sahil yolunda ilerleyen bir aracın sileceği sağanak yağışın karşısında yetersiz kaldı. O an araç kamerası ile görüntülendi.
Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın balkonu tamamen çöktü. Binadan daha önce karot örneği alındığı öğrenilirken binadan kopan parçalar bir otomobile hasar verdi.
Olay 00.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5. katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çöktü. Düşen parçalar sokağa dağılırken bir otomobil de parçalar yüzünden hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri binanın etrafını girişe kapattı, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın bulunduğu sokak ise giriş çıkışlara kapatıldı. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme esnasında binanın yakınından kimsenin geçmediği için daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Olayda yaralanan olmazken, yetkililer binada inceleme yaptı. Yıkılması beklenen binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi. Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Gece boyu gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ve açıklanan verilerde kritik gün Pazartesi olarak kaydedildi. Meteoroloji'nin İstanbul için uyarıda bulunduğu kar yağışı yarın etkisini gösterecek. Sıcaklıklarda da sert düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için paylaştığı tahminlerde ise gece 12.00'den sonra yağmurun karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği, saat 03.00'ten sonra da kara döneceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmini şu şekilde oldu:
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Gök gürültüsü şimşek vardı bu kuvvetli yağmurun belirtisiydi. Bu sabah da vardı. Baya etkili bir yağış oldu İstanbul'da. Rüzgar hafifledi, lodos durdu şimdi geçiş dönemi var. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeye dönüp sıcaklığı daha da düşürür. Bugün İstanbul'da sıcaklık en fazla 8 derece olur. Anadolu'daki sıcaklıklar daha düşük tabi.
Kar yağışı bugünden itibaren başlıyor, nerede başlıyor? İç Anadolu'nun kuzeyinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde var.
Nerelerde yağış yok? Doğu Karadeniz'de yok, Güney Doğu Anadolu'nun güneyinde yok. Ege bölgesinin kıyısında yok. Yağışlar durmuyor, karla karışık yağmur şeklinde olacak.
KAR KESİN GELİYOR: GECE YARISI BAŞLAYACAK
İstanbul'da yağmur devam ediyor. Şimdi hafifledi ama devam edecek. Sıcaklık akşam saatlerinden itibaren düşecek. İstanbul'da kar yağışı gece yarısından sonra başlayacak. Ancak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur akşam saatlerde görülecek. Kar kesin geliyor. Geçenki kar yağışından bir tık fazla görünüyor ve tüm İstanbul'u kaplayacak gibi.
YARIN DIŞARI ÇIKMAYIN, OKULLAR TATİL EDİLMELİ
Yarın işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın İstanbul gibi bir yerde kar yağışı kargaşaya neden olacaktır trafikte. İşiniz varsa Salı'ya etkileyin.
Yerel yönetimlere şunu söyleyelim. Kar yağışı başlamadan yollara solüsyon dökülmesi lazım. Kar başladıktan sonra anlamı yok. Yarın okulların tatil olması iyi olur. En azından servisler trafikten kalkmış olur.
Yarına İstanbul gibi bir mega şehirde kar yağışının tüm etkilerini görebiliriz. Kar kalınlığı belki 5 cm'yi görür ancak Aydos gibi yüksek yerlerde 10 cm 15 cm'yi bulabilir.
Yarın akşam, Pazartesi akşamı sıcaklık İstanbul'da eksiye düşüyor. Buzlanma ve dona neden olacak. Viyadük ve köprüler yollardan daha önce donar. Buralarda işiniz varsa çok dikkatli olun derim.
Ankara'da İstanbul kadar kar yağışı olmayacak. Kar yağışı Salı ve Çarşamba'dan sonra Türkiye'yi terk edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre 53 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla şunlar oldu:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye
YURTTA HAVA DURUMU
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 3