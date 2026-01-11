Son dakika... İstanbul'a eğitime ara verildi! Prof. Dr. Şen: Kesin geliyor, işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR MOLASI

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece ve yarın kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği, oluşabilecek buzlanma ve çığ riskine karşı tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada öğrenciler ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm kurumlarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla; 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır.”