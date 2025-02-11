SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması! İşte okulların tatil edildiği 8 ilçe

'KAR ESARETi OLABİLİR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

İstanbul tekrar beyaza büründü. İstanbul’un alçak semtlerinde de görülüyor. Öğleden sonra kuvvetlenecek. Çalışanlar evlerine erken gitsin. Arnavutköy, Kartal, Ataşehir’de de var. Boğaz çevresinde de etkili olacak. Sıcaklık 4 derece, kar sınırında.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.



KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Öğleden sonra şehir merkezinde de kar yağışı artacak. Tipi şeklinde yağarsa yede tutar. Kar yağışı yarın öğlene kadar devam edecek.

Akşam saatlerinde kar yükselecek. Yükseklerde 10-15 cm’ye kadar yükselecek. Saat 17:00-18:00 civarı daha da kuvvetlenecek. Kar esareti olabilir bu gece.

OKULLAR TATİL OLUR MU?

Bana sorarsan olsun derim. Ama valiliğin kararında karışamayız ama Meteorolojik şartlar açısından baktığımızda İstanbul için söylüyorum; yarın sabah okula gidişlerde zorlanılabilir. Kesinlikle Anadolu'da Samsun, Tokat, Amasya, Kayseri civarında kesinlikle okullar tatil olması lazım. Yarın oralarda ne araç çıkabilir ne insan çıkabilir. Yarın İstanbul'da bence 1 günlük tatil gerekli. Hatta bugün de mesainin erken bitmesinde fayda var.

Kar yağışı Polonezköy ve çevresinde de etkili oldu.



İSTANBUL'DA GÖKDELEN ETKİSİ

Gökdelenler olmasa 2 cm değil belki 5 cm olacaktı kar yağışı. Gökdelenler kar yağışını etkiliyor.

Samsun’dan Kayseri’ye kadar olan yerlerde de kar etkili olacak. 20-30 cm yükseklikte kar olabilir.