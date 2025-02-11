SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması! İşte okulların tatil edildiği 8 ilçe

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İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de etkisini gösterdi. Vatandaşların kar yağışından şemsiyelerle korunduğu görüldü.
Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy , Sultangazi, Belikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi.
Valiliğin açıklamasında "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.
Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.
Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.
Arnavutköy'de durağa yanaşmaya çalışan İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle kaydı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Arnavutköy Osmangazi Caddesi'nde durağa yanaşmak isteyen İETT otobüsü caddede kaydı. Durakta bekleyenlerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy, Beylikdüzü ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
"ŞEHİR GENELİNDE TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Valiliğin açıklamasında "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.
Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Beykoz, Avcılar Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Trafik kazası Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde yaşandı. Karla kaplanan yolda yokuş aşağı kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Avcılar ve Başakşehir'de de eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından Başakşehir 4. Etap'ta gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar yağışı şiddetini arttırdı.
Yollar ve ağaçların üzeri beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler de araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerden itibaren sulu kar şeklindeki yağış Ümraniye'de de kara dönüştü. Kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir'de etkili olan kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:
İstanbul tekrar beyaza büründü. İstanbul’un alçak semtlerinde de görülüyor. Öğleden sonra kuvvetlenecek. Çalışanlar evlerine erken gitsin. Arnavutköy, Kartal, Ataşehir’de de var. Boğaz çevresinde de etkili olacak. Sıcaklık 4 derece, kar sınırında.
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Öğleden sonra şehir merkezinde de kar yağışı artacak. Tipi şeklinde yağarsa yede tutar. Kar yağışı yarın öğlene kadar devam edecek.
Akşam saatlerinde kar yükselecek. Yükseklerde 10-15 cm’ye kadar yükselecek. Saat 17:00-18:00 civarı daha da kuvvetlenecek. Kar esareti olabilir bu gece.
OKULLAR TATİL OLUR MU?
Bana sorarsan olsun derim. Ama valiliğin kararında karışamayız ama Meteorolojik şartlar açısından baktığımızda İstanbul için söylüyorum; yarın sabah okula gidişlerde zorlanılabilir. Kesinlikle Anadolu'da Samsun, Tokat, Amasya, Kayseri civarında kesinlikle okullar tatil olması lazım. Yarın oralarda ne araç çıkabilir ne insan çıkabilir. Yarın İstanbul'da bence 1 günlük tatil gerekli. Hatta bugün de mesainin erken bitmesinde fayda var.
Kar yağışı Polonezköy ve çevresinde de etkili oldu.
İSTANBUL'DA GÖKDELEN ETKİSİ
Gökdelenler olmasa 2 cm değil belki 5 cm olacaktı kar yağışı. Gökdelenler kar yağışını etkiliyor.
Samsun’dan Kayseri’ye kadar olan yerlerde de kar etkili olacak. 20-30 cm yükseklikte kar olabilir.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.
Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.
Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.
Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.
Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.
Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.