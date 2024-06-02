Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları sürüyor

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Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından 7 kişi çıkarılırken arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor.
Küçükçekmece’de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı.
"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"
10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül yıkılan bina ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler.
7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu değerlendiriliyor. Ölü ihbarı yok. Çıkarılan 7 kişiden 2 si ağır yaralı. 1988'de yapılmış bir bina. İlerleyen saatlerde sizleri bilgilendireceğiz.
Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:
Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.
Fotoğrafın solunda çöken binanın önceki hali...
Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Enkaz altında ses duyan ekipler, bir vatandaşı yaralı olarak çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
CNN TÜRK Mühabiri Ümit Uzun, "Enkaz altında kalanlar var. Şu anda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Enkaz altında sesler geldiği yönünde bilgiler var." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafın solunda Küçükçekmece'de çöken binanın çökmeden önceki hali...