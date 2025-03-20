Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında! İBB'ye kayyum atanır mı? İmamoğlu kaç gün gözaltında kalır? Provokatif paylaşımlara 37 gözaltı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İBB'YE KAYYUM ATANIR MI?

İBB'de yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında merak edilen soruları Doç. Dr. Levent Ersin Orallı CNN TÜRK yayınında anlattı. Doç. Dr. Orallı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Ceza muhakemesi kanunun 100. maddesi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ölçülülük ilkesi çerçevesinde kuvvetli suç şüphesi ve kuvvetli deliller varsa, delil karartma ihtimali varsa, delillerle ilgili olarak diğer tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali varsa bu tip durumun üstüne anayasal düzene suç kabiliyeti , ceza kanunun 314. maddesi sayılan pozisyon doğduysa tutuklamaya ilişkin bir sebep doğmuştur. Bununla birlikte tutukluluk istisna halidir. Bu vurguyu özellikle yaptık.

Adli kontrol mekanizmalarından birinin işletilmesi de söz konusu olabilir. An itibari ile 4 günlük gözaltı süresinden sonra tutukluluk kararı verilirse sürpriz olur mu diye sorarsanız, hayır. 105 ayrı şüpheli, ortaya konulmuş belli ki çok önemli deliller var. Aynı anda yapılan bir gözaltı ifadelerin alınması devam ediyor. Ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Savcılık çok muhtemel bir kısım ismin tutuklanması talebi ile sulh cezaya sevk durumu doğuracaktır. Belki bir kısımla ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulabilir. Ya da İstanbul’da kalma ile imza zorunluluğu getirebilir. Bu süreçten bazı tutuklama kararları çıkacaktır diye değerlendiriyorum ama kimler tutuklu yargılanacak, kurucu kadro dedikleri üyelik noktasında buldukları ya da diğer suçlarla ilgili rüşvet, yolsuzluk, irtikâp gibi alanlarla ilgili şüphesiz tamamı kişilerin tutuklanması beklenmez.



İBB’YE KAYYUM ATANIR MI?

5393 sayılı belediye kanunumuz var. Belediye kanunu başkanlık makamının boşalması halinde yapılacakları tek tek sıralama yoluna gitmiş. 2 ayrım var. Kişi görevini yapamayacak hailine geldiğinde, bu uzun süre tutukluluk hali olabilir. Bu durumda kural olarak belediye üye meclisi toplanır, atanmış kişinin belediye başkanlık koltuğuna vekalet etmesi arzu edilmez. Bunla beraber 2016 yılında yani Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini yaşamasının hemen ardından gelen olağan üstü hal döneminde gelen 5393 sayılı belediye kanununa önemli fıkra, 45. Madde eklendi ve denildi ki terör kapsamında bir tutukluluk hali söz konusu olursa anayasal düzene aykırı suçlar maddesi üzerinden yürünebilir. Eğer sayın İmamoğlu TCK 314 ile ilintili olarak bir tutuklama haline sevk edilirse bu durumda madde açık. Der ki; madde 45 son fıkra, terörden kaynaklı bir tutukluluk hali varsa belediye meclisi kendi içinden seçim yapmaz. Bu tip durumda kayyum atamasına gidilir. Ve sizin sorduğunuz soruyu da cevaplar.