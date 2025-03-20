Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında! İBB'ye kayyum atanır mı? İmamoğlu kaç gün gözaltında kalır? Provokatif paylaşımlara 37 gözaltı

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İBB'de yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında merak edilen soruları Doç. Dr. Levent Ersin Orallı CNN TÜRK yayınında anlattı. Doç. Dr. Orallı'nın konuşmasından satır başları şöyle:
Ceza muhakemesi kanunun 100. maddesi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ölçülülük ilkesi çerçevesinde kuvvetli suç şüphesi ve kuvvetli deliller varsa, delil karartma ihtimali varsa, delillerle ilgili olarak diğer tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali varsa bu tip durumun üstüne anayasal düzene suç kabiliyeti , ceza kanunun 314. maddesi sayılan pozisyon doğduysa tutuklamaya ilişkin bir sebep doğmuştur. Bununla birlikte tutukluluk istisna halidir. Bu vurguyu özellikle yaptık.
Adli kontrol mekanizmalarından birinin işletilmesi de söz konusu olabilir. An itibari ile 4 günlük gözaltı süresinden sonra tutukluluk kararı verilirse sürpriz olur mu diye sorarsanız, hayır. 105 ayrı şüpheli, ortaya konulmuş belli ki çok önemli deliller var. Aynı anda yapılan bir gözaltı ifadelerin alınması devam ediyor. Ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Savcılık çok muhtemel bir kısım ismin tutuklanması talebi ile sulh cezaya sevk durumu doğuracaktır. Belki bir kısımla ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulabilir. Ya da İstanbul’da kalma ile imza zorunluluğu getirebilir. Bu süreçten bazı tutuklama kararları çıkacaktır diye değerlendiriyorum ama kimler tutuklu yargılanacak, kurucu kadro dedikleri üyelik noktasında buldukları ya da diğer suçlarla ilgili rüşvet, yolsuzluk, irtikâp gibi alanlarla ilgili şüphesiz tamamı kişilerin tutuklanması beklenmez.
İBB’YE KAYYUM ATANIR MI?
5393 sayılı belediye kanunumuz var. Belediye kanunu başkanlık makamının boşalması halinde yapılacakları tek tek sıralama yoluna gitmiş. 2 ayrım var. Kişi görevini yapamayacak hailine geldiğinde, bu uzun süre tutukluluk hali olabilir. Bu durumda kural olarak belediye üye meclisi toplanır, atanmış kişinin belediye başkanlık koltuğuna vekalet etmesi arzu edilmez. Bunla beraber 2016 yılında yani Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini yaşamasının hemen ardından gelen olağan üstü hal döneminde gelen 5393 sayılı belediye kanununa önemli fıkra, 45. Madde eklendi ve denildi ki terör kapsamında bir tutukluluk hali söz konusu olursa anayasal düzene aykırı suçlar maddesi üzerinden yürünebilir. Eğer sayın İmamoğlu TCK 314 ile ilintili olarak bir tutuklama haline sevk edilirse bu durumda madde açık. Der ki; madde 45 son fıkra, terörden kaynaklı bir tutukluluk hali varsa belediye meclisi kendi içinden seçim yapmaz. Bu tip durumda kayyum atamasına gidilir. Ve sizin sorduğunuz soruyu da cevaplar.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan provokatif paylaşım yapanlarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir." dedi.
İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun adliyede Mali Şube'den iki polis eşliğinde yürüdüğü görüldü.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne savcılığın talebi üzerine sulh ceza hâkimliği kararı ile el koyuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise fabrikasındaki 40 milyon TL parayı alıp çıktıktan sonra gözaltına alındı.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi sağlık kontrolünün emniyet içerisinde, emniyete gelen adli tabip tarafından yapıldığı, şüphelilerin ilaçlarının verilmediği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açıklama yapıldı. Açıklamada, “Medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır” denildi.
1. ‘SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ’
İMAMOĞLU ve 105 isme yöneltilen suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada tek tek tek anlatıldı. “CHP’deki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların “İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin işadamlarını para vermeye zorladıkları, bazı işadamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları’ yönündeki beyanda bulundukları belirtildi. Açıklamada “İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor sonucunda soruşturmanın başlatıldığı” ifade edildi.
EKİP OLARAK HAREKET
Açıklamada, İmamoğlu’nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedildi. Suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi altyapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle “İhaleye fesat karıştırma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği öne sürüldü.
Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu’na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıkları öne sürüldü.
Açıklamada özetle şöyle denildi: “Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok işyerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, ‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan işadamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir. Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şüphelilerle bağlantılı 100 şüpheli hakkında ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’, ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer soruşturmayla ilgili açıklamasında ise yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Kent Uzlaşısı” temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018’de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in iştirak halinde “Kent Uzlaşısı”nda yer aldıkları belirtildi.
MECLİS LİSTELERİNE
Açıklamaya şöyle devam edildi: “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan ‘Kent Uzlaşısı’ faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”