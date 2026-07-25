İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış: Yollar göle döndü... Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Altındağ'da yer alan Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçidin kapanmasına neden oldu. Su basan yol polis ekiplerince araç geçişine kapatılırken, belediye personellerince de tahliye çalışmalarına başlandı. Su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken araçlarda da maddi hasar oluştu. Otomobiliyle suda mahsur kalan 55 yaşındaki Sait Delibaş ise yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Delibaş, o anları şöyle anlattı:
"İşten çıkmıştım, evime gidiyordum. Yağmur yağışı şiddetlenmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Geçtiğim köprünün ayağındaki su kanalında aniden taşkın oldu. İçi temizlenmemişti. İçinden atık malzemeler çıkıyordu. Yükselen su aracımı yukarıya kaldırdı. Suyun içinde kaldım. Aracımı su bastı. Dışarıya atladım. Canımı kurtarmaya çalışıyordum. Suları tahliyen etmeye çalışan işçilerden aracımı kurtarmak yardım istedim ama yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söylediler. Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum. O an çok korktum. Su bir anda yükseldi. Taşların üzerinden koşarak çıktım. Su alıp götürüyordu beni neredeyse. Benim yerime bir kadınla çocuk olsaydı nasıl kurtulacakları bilmiyorum. Önlemlerin önceden alınması lazım. Çalışmaların eksiksiz yapılması lazım."
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde öğleden önce aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. İlçede kısa süreli oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Fatih Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu İ.Ö. (58) hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay esnasında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının bu sabah hayvan gütmek için evden ayrıldığını ve 5 dakika sonra kendisine yıldırım düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredeki komşuların kendisine yardım etmek için yanına gittiğinde İ.Ö.'nün hayatını kaybettiğini ifade eden Deveci, arkadaşının hobi olarak çobanlık yaptığını sözlerine ekledi.
"KOMŞULAR GÖRÜYOR, BAĞIRIYOR AMA SES GELMİYOR"
İ.Ö.'nün hayvanlarını güderken yıldırım isabet etmesi sonucu vefat ettiğini söyleyen Deveci, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çocukluğumuz beraber geçti, beraber büyüdük. Kendine hobi olarak 10-15 tane davar almıştı. Onları güdüyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor ve 5 dakika sonra yıldırım düşmesi sonucu vefat ediyor. Yıldırım düşmesi sonucu davarları da ikiye ayrılıyor. Komşular görüyorlar, bağırıyorlar ama kendisinden ses gelmiyor. Olay yaşanır yaşanmaz hayatını kaybetmiş" diye konuştu.
Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su batı. Su baskını sonucu iş yerlerinde mahsur kalanlar olurken, çevredekilerin yardımı ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Osmaniye'de kent merkezi ile Toprakkale ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde kalan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı alt geçitler ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. İhbarlar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurum ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelere sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçlara müdahale ederken, su tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çalışma yürüttü. Arızalanan araçlar ise çekiciyle bulundukları yerlerden kaldırıldı. Yetkililer, etkisini yitiren yağışın ilerleyen saatlerde devam edebileceğini belirterek sürücüleri suyla kaplı yollara girmemeleri, dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
İŞ MAKİNESİ DEREYE DEVRİLDİ
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sağanağın ardından sel sularına karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi'ne devrildi. Operatör, araçtan atlayarak kurtuldu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş makinesinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul’da sağanak etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Su içinde kalan araçlar güçlükle ilerledi. Su seviyesinin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Alt geçitteki su tahliye edilmeye çalışılıyor.
Güngören'de Eski Londra Asfaltı üzerindeki alt geçitte su birikintisi oluştu. Alt geçidin suyla dolması üzerine bölge tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında son yaptığı uyarıda ise şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da durum biraz kritik. Orada devam ediyor akşamüstüne kadar. Oraya güneyli akışlarla geliyor, İstanbul'da kuzeyli akışlardan geliyor yağışlar. Ankara'daki Konya üzerinden gelip biraz da kırkikindi yağışlarını andıran gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nde biraz daha kuvvetli devam edecek akşama kadar.
Tekrar söylüyorum; Sinop, Samsun, Ordu, Kastamonu'nun iç kesimleri, Bolu'nun kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey kesimleri, Konya'nın kuzey doğusunda yağışlar kuvvetli olarak devam edecek. Su baskınları yapabilir.
Risk devam ediyor. İstanbul'da da risk devam ediyor, Ankara'da, Karadeniz'de risk devam ediyor. Karadeniz bölgesinde biraz daha kuvvetli devam edecek akşama kadar."
İstanbul’da gece saatlerinden beri sağanak etkili oluyor. Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, alt geçitler göle döndü.
Samsun yolundaki alt geçitte bazı araçlar suya gömüldü. Mamak'ta bazı araçlar ve motosikletler suda sürüklendi. Çöp konteynerleri ve çöp kutuları ile tabelalar suya kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle bahçe duvarları patladı, Mamak'ta yol çöktü. Hafif ticari araç yolda oluşan çukura girdi.
Birçok yerde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir binanın çatısında da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sabahın ilk saatlerinde yağış etkisini kaybederken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
"EYVAH BİZİM ARABA DA GİTTİ"
Başkentte yoğun yağış anlarını telefonu ile kaydeden bir vatandaş yaşadığı paniği anlatırken, "Arabalar, motorlar sürüklendi. Eyvah araba gitti, bizim araba da gitti" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI ARAÇ ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ: O ANLAR KAMERADA
Ankara'da sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak ilçesi oldu. İmam Alim Sultan Caddesi'nde aşırı yağıştan dolayı yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın bir anda çöken yola düştüğü görüldü.
HAYMANA MERKEZ CAMİİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ
Ankara'nın Haymana ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında başlayan yağmurun ardından Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Camiinin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi. Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'daki yağış, yerel olarak ani su baskınlarına neden olabilir. Şimdi burada kuvvetli yağıyor ama arkası daha dolu bunun. Yavaş yavaş gelecek, daha da şiddetlenecek.
Boğaz çevresi tehlikeli, Şile, Çekmeköy, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Sarıyer, Levent civarları, Bağcılar civarlarının kuzeyi ve Arnavutköy civarlarında yerel olarak ara ara şiddetli yağışlar bugün olacak akşama kadar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sarı kodlu uyarı verdi İstanbul için, bunun yanında sıcaklık da düştü.
BATI VE ORTA KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: SU BASKINLARI OLABİLİR
Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de şiddetli yağışlar var. Çorum, Tokat, Samsun, Ordu, Zonguldak, Bartın civarlarında çok şiddetli yağışlar var. Buralardaki su baskınları İstanbul'dan daha kuvvetli gözüküyor. Aman diyoruz. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz için.
"Boğaz çevresi, az önce saydığım yerler, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, Şile, Sakarya ve Gebze'de önemli yağışlar var. Yağış da artacak rüzgar da artacak.
Aman bu günü afetsiz geçirelim. Su baskınları olabilir. Alt geçitlerde su baskınları olabilir. İlerleyen saatlerde gök gürültülü, şimşekli bulutlar da gelecek. Yıldırım düşme ihtimali de var. Ağacın altında durmayalım, çatıların altında durmayalım, araçlarımızı ağaçların altına koymayalım.
Özellikle şunu söyleyelim; Anadolu'da Ankara dahil olmak üzere, Sakarya, Adapazarı, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum taraflarında çok kuvvetli yağış var. İstanbul'daki yağıştan daha kuvvetli yağış var. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımız su baskınlarına dikkat etsinler. Derelerden uzak dursunlar. Bodrum katta yaşayanlar, eksi 1'de yaşayanlar üst kattaki komşularına rica edip orada vakit geçirsinler bugün akşama kadar. Evlerinde kesinlikle durmasınlar.
Yarın geçiyor. Hatta İstanbul'da bu gece geçiyor. Karadeniz sahilinde yarın öğlene kadar devam edebilir. İstanbul bugün 24 derece, Salı günü 34 derece olacak. Böyle bir mevsim ve meteorolojik şartları yaşıyoruz. Bir hafta içinde 10 derece düşüş, 10 derece yükseliş. Bunlar tabii atmosferde önemli fiziksel olaylara neden oluyor."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafif toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluması gerekmektedir.