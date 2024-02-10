Son dakika haberi! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Yaralı Ebru Güneş'in tedavisi sürüyor CNN Türk muhabiri Emel Telli: Yaralının durumunun ağır. 32 yaşındaki Ebru Güneş şu an ameliyathanede. Komşularından son duruma dair bilgiler alıyoruz. Az önce, yaklaşık 10 dakika önce tekrar komşularıyla görüştüm. Ameliyatta olduğunu ve ailesinin memleketleri Sivas'tan buraya geldiğini öğrendik. Peki olay nasıl gerçekleşti... Saldırı akşam saatlerinde oldu. 32 yaşındaki Ebru Güneş de rastgele oradan yani tesadüfen geçiyordu. Evinden çıkmış kayınpederine doğru gidiyordu. Bu bilgileri komşularından aldık... Yani tesadüfen aslında o kurşunlar ona denk geldi. Ne yazık ki ağır bir şekilde yaralandı. İlk müdahale olayın gerçekleştiği noktada yapıldı. Ardından bizim bulunduğumuz bu noktaya Halka'daki özel bir hastaneye getirildi. Genç kadının şimdilerde ise durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Murat Kurum: Hiç kimse birliğimize ve demokrasimize gölge düşüremeyecektir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Konuya ilişkin emniyet birimlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce hastanemizde yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. doktorlarımız tüm tedavileri kardeşimize yapmaktadırlar. Sağlık Bakanımız ve Sayın cumhurbaşkanımız yakından takip etmektedirler. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Demokrasimize birliğimize beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnşallah failler bir an evvel yakalanacak ve hukuki süreç takip edilecektir. Aziz Başkanımıza ve teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sayın Cumhurbaşkanımızın da geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Bakan Koca'dan yaralının sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda vatandaşın ağır yaralı olduğunu ve ameliyatının devam ettiğini bildirerek, “İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi. Erdoğan yaralının ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda yaralanan vatandaşın ailesiyle görüştü. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre; Erdoğan yaralının eşi ve abisiyle görüşüp son bilgileri aldı. Cumhurbaşkanı, doktorlarını tedavi süreci için görevlendirdi. 17 el ateş açılmış CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik: Edindiğim bir takım teyitli bilgiler var. Onları da paylaşmak isterim sizlerle. Öncelikle dört şüphelinin olduğu kesinleşti. Ve plakasız bir araç olduğunu söylemiştik. Bu da kesinleşti. Tam 17 el ateş edildi. Bu da tespit edilmiş durumda. Ayrıca kurşunlar, beş araca ve bir eve isabet etti. Olay yeri inceleme polis ekipleri araçların altında kurşun kovanlarını tek tek topladı. Ve o kurşun kovanları torbalara konularak bu noktadan götürüldü. Ve şu anda da polis ekipleri son aracın incelemesini yapıyor. Saldırının gerçekleştiği dakikalarda da o ekranlarınıza taşıdığımız araç da bu bölgedeydi. Murat Kurum yaralı vatandaşın bulunduğu hastanede AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıda yaralanan vatandaşın kaldırıldığı Halkalı'daki hastaneye geldi. Kurum, yaralının ailesiyle görüşüp son durumu hakkında bilgi aldı. Canlı Anlatım Özeti Yaralı Ebru Güneş'in tedavisi sürüyor Murat Kurum: Hiç kimse birliğimize ve demokrasimize gölge düşüremeyecektir Bakan Koca'dan yaralının sağlık durumuna ilişkin açıklama Erdoğan yaralının ailesiyle görüştü 17 el ateş açılmış Murat Kurum yaralı vatandaşın bulunduğu hastanede

BAKAN YERLİKAYA: 1 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

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Aziz Yeniay

BAKAN TUNÇ: KÜÇÜKÇEKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." diye konuştu.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

ÖMER ÇELİK'TEN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili CNN Türk'e konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır" dedi.

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında uzun namlulu silahlarla saldırı olduğunu açıkladı. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!

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MURAT KURUM'DAN DÜZELTME

Kurum, ilk açıklamasını düzelterek şunları söyledi:

Küçükçekmece’deki saldırıda ilk gelen bilgi bir vatandaşımızın vefat ettiği yönündeydi. Çok şükür genç kardeşimiz hayatta. Ameliyatı devam ediyor. Hastaneyi ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldık, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim şifa versin.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Seçim sürecini bu tür saldırılarla başka yöne çekmek isteyenlere karşı çok dikkatli olacağız. Kimseye birlik ve beraberliğimizi bozacağı fırsatı tanımayacağız."