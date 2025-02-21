Son dakika haberi: İstanbul beyaza büründü! Kar etkisini daha da artıracak... Kar yağışı hafta sonu da sürecek mi?

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AKOM'dan yapılan yeni uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar sıcaklıkların -2 ila 3 dereceler aralığında seyredeceği, yağışların bugünden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Ekipler, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.
'HALAYLA KARŞILAMA YAPTIK'
Esenler ilçesinde, caddede kar topu oynayıp halay çeken Muhittin Çavdaroğlu "Uzun yıllardır İstanbul'a böyle bir kar yağmamıştı. Güzel bir kar yağıyor, bizde bunu değerlendirelim dedik. Mahalledeki çocukları toplayıp halayla karşılama yaptık. Biraz halay çektik eğlendik. İstanbul'a kar yağdı çoluk çocuk eğlendi. Bizde de bir çocukluk var tabi mutluyuz" dedi.
Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, karla kaplı ara sokaklarda ve parklarda kar topu oynarken, yetişkinler ise kar üstünde halay çekti. O anlar kameralara yansıdı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Etkili olan kar yağışı nedeniyle, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sarıyer ilçesinde yer yer yoğunlaşan yağış, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
KENTİN SİMGE YAPILARINDA KAR
Şehrin genelinde yoğun kar yağış aralıklarla sürerken 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Dolmabahçe Sarayı önü, Taksim Meydanı, Ayasofya Camii, Eminönü Camii ve Üsküdar Kız Kulesi'nde yer yer kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Sultanahmet Meydanı'nda turistler kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'nde balıkçılar balık tutmaya devam etti. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışı nedeniyle, Samsun’dan Giresun’a, Trabzon’dan Artvin’e, Erzurum’dan Kars’a, Tunceli’den Bitlis’e birçok ilde toplam 5 bin 538 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İstanbul’un dışında dün Afyonkarahisar, Konya, Ordu, Tunceli, Trabzon, Samsun, Bolu, Bilecik, Van, Bursa, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Ardahan, Elazığ, Rize, Bitlis, Siirt, Muş, Kırklareli, Şırnak, Hakkari, Bayburt, Giresun, Kocaeli, Yozgat, Sivas, Artvin, Kastamonu, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Tokat, Sinop, Eskişehir, Malatya, Bingöl, Gümüşhane olmak üzere toplam 40 ilde eğitime ara verildi.