Son dakika haberi: İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu! 30 savcı görevlendirildi... Karar ne zaman çıkacak?

Güncelleme Tarihi:
Dün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. Müdahaleden kaçan bir grup İBB binasının camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatıldı.
İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili izinsiz protesto eylemi yaparak kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, çöp konteynerlerini devirerek yol kapattığı tespit edilen 123 şüpheli gözaltına alındı.
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"İstanbul Adliyesi'nde gece saatlerinden itibaren yoğunlaştırılan güvenlik önlemleriyle birlikte kuş uçurtulmuyor. Şu anda içeride çok sayıda kolluk kuvveti var. Güvenlik personelleri de yabancı kişilerin adliyeye girişine izin vermiyor. Adliye çevresi demir barikatlarla kapatıldı. Orada toplanma ve yürüyüşe izin verilmeyecek. Gözaltı sayısı 90. İmamoğlu akşam saatlerinde mali şubede ifade verdi, sonra terörle mücadeleye geldi ifade verdi. Vatan Emniyeti'nden çıktıktan sonra ilk durakları sağlık kontrolü olacak İmamoğlu ve gözaltındakilerin. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilecekler. Akşam 21.00'da savcılıktaki ifadeleri başlayacak. 30 savcı görevlendirildi. 90 kişinin ifadesi 30 savcı tarafından alınacak.
Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, bu sürecin gece yarısına kadar devam etmesi muhtemel bir durum, savcılıktaki ifadenin ardından savcılığın bir talebi doğrultusunda bu adli kontrol olabilir, ev hapsi olabilir ya da yurt dışı çıkış yasağı ya da tutuklanmaya yönelik bir tedbir olabilir ya da serbest doğrudan bırakılmaları gibi bir karar olabilir. İki seçenek var savcılığın talep edeceği ya adli kontrol şartı ya da tutuklanmaları.
Sevk edilecekleri taleple birlikte sulh ceza mahkemesine gidecekler. Sulh ceza hakimliğinde de yine benzer şekilde daha fazla sayıda hakimin görevlendirilmesiyle sürecin hızlı işlemesi sağlanacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı soruşturmada süre. netleşmiş olacak."
CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Saraçhane önünden son durumu aktardı:
İBB'nin hemen önündeyiz. Şu an Saraçhane etrafı sakin. Güvenlik önlemleri var. Cadde ve sokaklar kapalı. İBB'ye çıkan yollarda güvenlik önlemleri alınmış durumda. CHP yönetimi bugün yine burada olacak. İmamoğlu'nun adliyeye sevki bekleniyor. Çağlayan Adliyesine de gelinmesi konusunda CHP yönetiminden çağrı gelmişti. Cadde ve sokaklarda dünden kalma çöplerin temizlendiğini görüyoruz. Zaman zaman bazı olayların çıktığını ve müdahalelerin gerçekleştiği alan. Akşam saatlerinde burası trafiğe kapatılıyor. Bakan Yerlikaya, yapılan gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Önceki günkü açıklamasında da 16 polisin yaralandığını duyurmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.
Bu kapsamda ifadesi alınan İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.
İfade başında etkin pişmanlık hükümleri için bilgilendirilen ve sonrasında "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltilen İmamoğlu, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum." cevabını verdi.
‘TÜM İSNATLARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM’
İmamoğlu’nun kendisinin de yer aldığı 99 kişinin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı, tanıyorsa ne şekilde tanıştığı, ticari ilişkisi olup olmadığı sorulması üzerine şöyle yanıt verdi: “Şu anda cevap vermek durumunda olduğum muhtelif soruların içeriğini anlamış bulunmaktayım. Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir... 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek 3 oy oranına sahip bir biçimde seçimi kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halk iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim.”
Soruşturmada MASAK raporu, vergi inceleme ve müfettiş raporlarının yanı sıra 4 gizli tanık ifadesi de var. Gizli tanık ifadeleri soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınmış. Kod isimleri: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke... Gizli tanıkların ne anlattıkları ve ifadelerinin detayları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmadaki bazı suçlamalara dair iddialar olduğu anlaşılıyor. Bu iddialar gözaltındaki şüphelilere sorgularında yöneltilecek. Gözaltındaki bazı isimlere yönelik teknik ve fiziki takip kayıtları da soruşturma dosyasında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Aralık 2024'te İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmasının ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.
GÖREVLERİNE SON VERİLDİ
İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün ikinci duruşması görülen davada, İstanbul 1. Nolu Baro Başkanlığı avukatları ile sanıklar İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı ve Bengisu Kadı Çavdar salonda hazır bulundu. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı. Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun, 'Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nce basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır' maddesi gereğince görevlerine son verilmesine hükmedildi.
KARARI PROTESTO ETTİLER
Duruşma sonrasında salonun önünde bekleyen avukatlar, adliyenin atrium alanında sloganlar atarak kararı protesto etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" ifadelerini kullandı.