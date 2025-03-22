Son dakika haberi: İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu! 30 savcı görevlendirildi... Karar ne zaman çıkacak?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"İstanbul Adliyesi'nde gece saatlerinden itibaren yoğunlaştırılan güvenlik önlemleriyle birlikte kuş uçurtulmuyor. Şu anda içeride çok sayıda kolluk kuvveti var. Güvenlik personelleri de yabancı kişilerin adliyeye girişine izin vermiyor. Adliye çevresi demir barikatlarla kapatıldı. Orada toplanma ve yürüyüşe izin verilmeyecek. Gözaltı sayısı 90. İmamoğlu akşam saatlerinde mali şubede ifade verdi, sonra terörle mücadeleye geldi ifade verdi. Vatan Emniyeti'nden çıktıktan sonra ilk durakları sağlık kontrolü olacak İmamoğlu ve gözaltındakilerin. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilecekler. Akşam 21.00'da savcılıktaki ifadeleri başlayacak. 30 savcı görevlendirildi. 90 kişinin ifadesi 30 savcı tarafından alınacak.

Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, bu sürecin gece yarısına kadar devam etmesi muhtemel bir durum, savcılıktaki ifadenin ardından savcılığın bir talebi doğrultusunda bu adli kontrol olabilir, ev hapsi olabilir ya da yurt dışı çıkış yasağı ya da tutuklanmaya yönelik bir tedbir olabilir ya da serbest doğrudan bırakılmaları gibi bir karar olabilir. İki seçenek var savcılığın talep edeceği ya adli kontrol şartı ya da tutuklanmaları.

Sevk edilecekleri taleple birlikte sulh ceza mahkemesine gidecekler. Sulh ceza hakimliğinde de yine benzer şekilde daha fazla sayıda hakimin görevlendirilmesiyle sürecin hızlı işlemesi sağlanacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı soruşturmada süre. netleşmiş olacak."