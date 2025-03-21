Son dakika haberi: İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu! Ekrem İmamoğlu'nu neler bekliyor? Bakan Yerlikaya'dan son dakika Saraçhane açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. Gözaltı sayısı 88’e yükseldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul genelinde 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü gösteri, toplanma ve basın açıklaması Valiliğimizce yasaklanmıştır. Halkımızın huzur ve refahı için alınan bu karar, ilgili birimlerimiz tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam etmektedir.
Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. Eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir.
İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır.
Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘terör’ ve ‘organize suç örgütü’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun 4 günlük gözaltı süresi dikkate alındığında en geç 23 Mart pazar günü saat 06.30’a kadar hakim karşısına çıkması gerekiyor. İmamoğlu’nun önünde 4 ihtimal bulunuyor.
1) Serbest bırakılabilir. Eğer serbest kalırsa görevinin başına dönerek İstanbul Belediye Başkanlığı’na devam edebilir.
2) Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlamasından soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı gerek duyarsa görevinden alarak yerine kayyum atayabilir.
3) İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan biri olan ‘terör örgütüne yardım’dan tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi’nde olduğu gibi yerine kayyum atayabilir.
4) İmamoğlu ‘organize suç örgütü’ suçlamasından tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi seçim yaparak yerine başkan seçecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.
Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.
Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.
Ankara'da CHP milletvekilleri, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den, 1’nci Meclis binasına yürüdü.
TBMM Genel Kurulundaki çalışmalara katılan CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Milletvekilleri, Genel Kurul’daki çalışmaların ardından İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den 1’nci Meclis binasına kadar olan mesafede yürüdü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.
Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.
Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.
Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir.
Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.
Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.
Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur.
Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Ekrem İmamoğlu gibi vatanını, milletini seven, yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen, şefkatli, çalışkan, namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne terörist çıkar." dedi.
Yarın saat 11.00'de Beylikdüzü Belediyesini ziyaret edeceğini aktaran Özel, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları Rıza Akpolat, Ahmet Özer ve Alaattin Köseler ile gözaltındaki belediye başkanları Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'a selamlarını ileterek, yanlarında olduğunu söyledi.
Artık sokak ve meydanlarda olacaklarını kaydeden Özel, "Demokratik biçimde şiddete bulaşmadan ama hak aramak, söke söke almak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan sokaklar, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evde yoksul, işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız." ifadelerini kullandı.
Birilerinin, "CHP'liler birbirine düşerler, bölünürler, birbirlerine çelme takarlar." diye beklediğini, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğunu hatırlatan Özel, "Aramızdan su sızmıyor. Biz asla ayrı düşmeyeceğiz, ne Ekrem Başkan'ı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız. Türkiye'yi birlikte kurtaracağız." dedi.
İmamoğlu'nun, kendisini ziyarete giden avukatlara ısrarla pazar gününün çok önemli olduğunu hatırlattığını aktaran Özel, "Pazar günü demokrasi, adalet, hukuk isteyen, korkmayan hiç kimse evde oturmayacak. Pazar günü tüm Türkiye'de sokaklarda mıyız? Pazar günü 1 milyon 750 bin CHP'li, 973 ilçede sandık başına giderek cumhurbaşkanı adayını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
CHP olarak gençlerle, üyelerle, vatandaşlarla, demokratlarla yürünecek yol neresiyse yürüyeceklerini kaydeden Özel, "Gidilecek meydan neresiyse dolduracağız. Aşılacak engel neresiyse aşacağız. Barikat da engel de tanımayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki 'Başkan bizi Taksim'e götür.' O da olacak." dedi.