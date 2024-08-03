Son dakika haberi... Ayasofya'da Büyük Gazze Mitingi

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Binlerce kişi elinde Filistin ve Türkiye bayraklarıyla Ayasofya'ya yürüdü. Binlerce kişi, Haniye'nin vasiyetiyle meydanda toplandı. Kalabalık grup, İsrail karşıtı sloganlar attı. Vatandaşlar, polis ekiplerinin aramasının ardından meydana alındı. Öte yandan Türkiye'de birçok ilde protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. İşte dakika dakika gelişmeler...
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan CNN Türk'e konuştu.
Bilal Erdoğan şöyle konuştu:
Batı ve İsrail seçimin sonuçlarını tanımadı. İsrail ve Batı, Haniye'yi hedef aldı. Haniye barış için çaba sarf etti. İsrail, önemli bir kahramanı kendisine yakışır şekilde yani kalleşçe katletti. Haniye, milyonları meydana çağırdı. Biz de onu vasiyetine riayet ediyoruz. Bu cumartesi bu davaya yeniden dört kolla sarılmamıza vesile olsun. Bu siyasi görüşten bağımsız olarak bir toplum davası. Burada bir soykırım var. İslam dünyasının meydanları ve Batı meydanları ses veriyor.
Geçen 300 günün her bir günüde İsrail Batı'da destek kaybetti. İsrail Batı kamuoyunu kaybetti. Yönettiği Mason faaliyetleriyle etkisini sürdürüyor. İsrail bu zulmün, bu soykırımın hesabını er-geç verecek.
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze için düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Yalçın, İsrail'e 'lanet' ederek Gazze'ye destek verdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya Meydanı'nda protesto gösterisi düzenleniyor.
İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı.
Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.
Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.
Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.
Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.
Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin posterleri açıldı.
Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.
Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.
Sivili Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, eski Van Caddesi üzerinde bulunan Meydan Camisi önünde bir araya geldi.
Buradan sloganlar atarak yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.
Caddede grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'de 40 bin kişiyi katlettiğini belirten Mağal, "100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." diye konuştu.
Program yapılan duanın ardından sona erdi.
Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve 10 aydır saldırılar altında yaşayan Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Zonguldak Valiliği önüne ulaştı.
Buradaki Şehitler Anıtı'nda açıklama yapan Eğitimciler Birliği Sendikası Başkanı Sadettin Dede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bulunmadığını söyledi.
Dede, Gazze'deki insanların, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş, Gazze’de planlı programlı soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz."
Zonguldak'tan bütün uluslararası toplumlara ve liderlere seslendiklerini vurgulayan Dede, soykırımın durdurulması için bütün insanlığın ayağa kalkması gerektiğini ifade etti.
Konuşmanın ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Yürüyüşe, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan İbrahim İnce, Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren mazlum Gazze halkının sesi olmak için toplandıklarını söyledi.
Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımının gerçekleştirildiğini belirten İnce, işgalci İsrail'in 40 bin Filistinliyi katlettiğini, 100 binden fazla kişiyi de yaraladığını ifade etti.
İnce, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı, programlı bir soykırım uyguluyor."
Protesto, İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın dua etmesiyle sona erdi.
Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'ndan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde Adalar mevkisine kadar ilerledi.
Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Mehmet Başayiğit, geçen çarşamba İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin küresel protesto çağrısıyla dünyanın pek çok yerinde eylemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Başayiğit, "Siyonist zalimler, emzikli bebekten ak saçlıya kadar nefes alan her canlının katledilmesini kendilerine hak görmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler ise onları alkışlarla ülkelerinde ağırlamış, zulme açıktan destek vermiş, insan hakları ve medeniyet iddiaları konusundaki iki yüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır." dedi.
Grup, dua ettikten sonra dağıldı.