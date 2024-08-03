Son dakika haberi... Ayasofya'da Büyük Gazze Mitingi

Bilal Erdoğan: İsrail bu zulmün hesabını verecek

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan CNN Türk'e konuştu.

Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

Batı ve İsrail seçimin sonuçlarını tanımadı. İsrail ve Batı, Haniye'yi hedef aldı. Haniye barış için çaba sarf etti. İsrail, önemli bir kahramanı kendisine yakışır şekilde yani kalleşçe katletti. Haniye, milyonları meydana çağırdı. Biz de onu vasiyetine riayet ediyoruz. Bu cumartesi bu davaya yeniden dört kolla sarılmamıza vesile olsun. Bu siyasi görüşten bağımsız olarak bir toplum davası. Burada bir soykırım var. İslam dünyasının meydanları ve Batı meydanları ses veriyor.

Geçen 300 günün her bir günüde İsrail Batı'da destek kaybetti. İsrail Batı kamuoyunu kaybetti. Yönettiği Mason faaliyetleriyle etkisini sürdürüyor. İsrail bu zulmün, bu soykırımın hesabını er-geç verecek.