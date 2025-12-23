Son dakika haberi... Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ı taşıyan jet düştü... Enkaza ulaşıldı

JETTEKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, ibya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe açıklamasını aktardı. Uludağı'ın aktardığına göre Dibeybe şunları söyledi:

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve arkadaşlarının vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle aldık. Bu büyük trajedi, samimiyet ve özveriyle ülkelerine hizmet etmiş, disiplin sorumluluk ve ulusal bağlılık örneği olmuş insanları kaybettiğimiz için millet, millet, askeri kurum ve tüm halk için büyük bir kayıptır. Kaybettiğimiz kişilerin ailelerine ve silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah onlara rahmet etmesini, cennete kabul etmesini ve ailelerine ve sevgililerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz. Bir Tanrı'ya aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur."