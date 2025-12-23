Son dakika haberi... Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ı taşıyan jet düştü... Enkaza ulaşıldı

Son dakika haberi... Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı AL-Haddad'ı taşıyan jet düştü... Enkaza ulaşıldıGüncelleme Tarihi:
Adelet Bakanı Yılmaz Tunç X'ten şu açıklamayı yaptı:
Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.
CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, ibya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe açıklamasını aktardı. Uludağı'ın aktardığına göre Dibeybe şunları söyledi:
"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve arkadaşlarının vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle aldık. Bu büyük trajedi, samimiyet ve özveriyle ülkelerine hizmet etmiş, disiplin sorumluluk ve ulusal bağlılık örneği olmuş insanları kaybettiğimiz için millet, millet, askeri kurum ve tüm halk için büyük bir kayıptır. Kaybettiğimiz kişilerin ailelerine ve silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah onlara rahmet etmesini, cennete kabul etmesini ve ailelerine ve sevgililerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz. Bir Tanrı'ya aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti.
Canova "Enkaza ulaşıldı. Tam olarak uçağın düştüğü nokta Haymana’nın Kesikkavak Köyü’nün 2 km güneyindeki bir tepede ulaşıldı enkazına. Uçak düşünce yakıt patlaması da meydana geldiği söyleniyor. Dolayısıyla bir yangın durumu da oldu uçakta. Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı." ifadelerini kullandı.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, olaya ilişkin şu detayları paylaştı:
“Özel bir jet işletmesine ait kiralık bir uçak. Birçok kaynakla konuştum. Acil durum sinyali verdiği, elektrik arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanına kalktıktan hemen sonra geri dönmek istediği yönünde tespitler var. Bu yüzden Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı, bu uçağın sağ salim geri dönmesi amacıyla ilk aşamada bu önlem alındı. Enkaz bulunana kadar Esenboğa Havalimanın uçuşlara kapalı tutulması bekleniyor. Geri dönmüşken özel jet ile Haymana civarında bağlantı kesildi. Hem havadan hem de karadan arama yapıyorlar, termal kameralarla arama yapıyorlar. TSK, jandarma, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili ve yetkili birimler devrede.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta 5 yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El Haddad, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
MSB, ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.