SON DAKİKA: Gürsel Tekin binaya girdi... CHP, il binasını kapatma kararı aldı

Güncelleme Tarihi:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi. Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Gelişmeler haberimizde...
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CNN Türk'e konuştu.
Tekin'in açıklamaları şöyle:
Bu görevi elbette kabul etmeyebilirdim. 2 yıl önce yapılan bir kongremiz vardı. Kongremiz mahkemeye düştü. Mahkeme karar verdi. Mahkeme 'bize herkesi kapsayacak bize bir heyet ismi verin' dedi. Arkadaşlar da bizi sunmuş . Kabul etmeseydik 2. Baro'ya gidecekti. Biz bu sürecin hiçbir tarafında yokuz. Ne yarıştık ne de delegeyiz.
İlk günden itibaren parti yöneticileriyle sürekli temas içerisindeydim. Ortadaki sorunu dayanışma içerisinde halledelim istedim. 7 gün uğraştım. Yargı kararı ile geldim. Polis çağrım yoktu. İl yöneticilerinin çağrısından kaynaklı polis gitti. Bizim de son günümüzdü. Gidip teslim almalıydık. İl binasına gitmeden teslim alamıyoruz.
3,5 yıl İl Başkanlığı ve Yardımcılığı görevlerinde bulundum. CHP'li benden daha iyi tanıyacak hiç kimse yok. Çoğu arkadaşımızdan destek aldık. 2 alternatifiniz var. Bırakırsak 2. Baro'ya gidecekti. Bırakılım da 2. Baro'ya mı gitsin parti? Milletvekili arkadaşlarımız sorunun çözümü konusunda büyük uğraşı verdi. CHP teşkilatlarında hiçbir rahatsızlık yok. Partiye yakın medya gruplarında rahatsızlık var. Sosyal medyada bir takım güçleri var. Onların rahatsızlıkları var. Bugün ortaya çıkan tablodan memnun değilim.
MASAYA VURARAK KONUŞAN CHP'Lİ
CHP içinde Önder Sav'la da mücadele ettik. Ama onu görünce önümü iliklerdim. Görüşme talep ettiler benden. Hanım efendi milletvekiliymiş. Ben hanımefendiyi tanımadım. O da gizli kamerayla girmiş.
Bazı insanların düzeni bozulacak. Ben kimseyi incitmek istemiyorum. Çok incindim. Aileme ve yakınlarıma saldırıları asla affetmeyeceğim. Tehdit ettiler. Her şeye rağmen sabrımı koruyorum. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. CHP üzerinde toz olmaz.
"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMEDİK AMA TEMASIMIZ OLACAK"
Partiyi mahkeme düşüren ben değilim. Niye mahkemeye düşürdünüz partiyi? Ben il başkanı olarak gitmedim. Mahkeme kararı var ortada. Mahkeme 'ortada bir sorun var gelin çözün' diyor. Bu sıkıntının çözülmesi için çalışacağız. İnşallah 1 ay içerisinde biter. Bizim görevimiz önümüzdeki kongreleri tanzim etmek değil. Ankara'daki sorunun da çözülmesi için her iki genel başkanımla görüşeceğim. Özgür Özel ile görüşmedik ama temasımız olacak elbette.
Ben hiç kimseci olmadım. Ben CHP'liyim. Benim bir ekibim yok, kadrom yok. 300'e yakın arkadaşımız tutuklu. Yoksulluğun içerisinde 1 yıldır CHP'yi konuşuyoruz.
"İL KONGRESİNDE USULSÜZLÜK YAPILDI DİYEMEM"
Ben de genel merkez destekçisiyim. Genel merkez karşısında değilim. Yargı kararının sorumlusu ben miyim? Genel merkez yöneticileri kendisini eleştirmeyecek mi? İl kongresinde usulsüzlük yapıldı diyemem. Ayın 3'ünde mahkeme var. İnşallah mahkemeden temiz çıkarız ve biz de görevi arkadaşlara teslim ederiz.
Bugünkü tabloyu tabii ki de beklemiyordum. Sorunu çözmeye geldik, sorun yaratmaya gelmedik. Son 2 günde ne olduysa oldu. Uzlaşılacak durum evrildi bu noktaya. Polisten asla yardım istemedim. İçişleri Bakanı orada. Sözlü ve yazılı olarak herhangi bir talebim olmadı.
"İL BAŞKANLIĞIMIZIN ADRESİ SARIYER"
Önce biz yok saydılar. Bahçelievler'e taşıyarak bizi kabul etmiş oldular. Ben binalarda oturan insan değilim. Sokakta olacağız. Bizim il başkanlığımızın adresi Sarıyer. Tabii ki de gideceğiz düzenli olarak. Elimizi kolumuzu sallayarak babamızın evine gider gibi gideceğiz. Burası 5 katlı bina. Genel Başkanımız bir oda isterse tabii ki de tanzim ederiz.
CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, saat 19.30 sıralarında açıklama yapmadan eski CHP İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Gürsel Tekin'in avukatı Barış Demirkuş CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Suat Özçağdaş 'Burada karar yok. Karar varsa da bize tebliğ edilen bir şey yok' dedi. Biz talebimizi gönderdik. İstanbul 35. İcra Dairesi Müdürlüğünce tutanak tutuldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararı, resmi ve fiili olarak yerine getirilmiştir. Bu kararın icra edilebilmesi için icra dairesine müzekkere yazıldı ve denildi ki "Tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak Gürsel Tekin'in üzere görevlendirildiği bildirilere karar tebliğ edildi. Hukuki ve fiili olarak Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı'dır. Biz talebimizi yerine getirdik. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının uygulanması için geldik. Konuşarak halletsek kolluğa gerek olmazdı. Can güvenliğin tehdit altında olduğu bir yerdi. Biz de bunun gibi bir takım sorunların önüne geçebilmek için kolluk marifetiyle buraya geldik. CHP İl Başkanlığı Bahçelievler'e taşıdılar. Gürsel Tekin 'İsterse Şırnak'a taşısınlar yine gideriz. Bahçelievler'e de gideceğim' dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan fotoğraf paylaşıldı.
CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi." ifadelerine yer verildi.
CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut il başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağını belirtti. Ayrıca CHP tarafından yapılan açıklamada ise yeni il başkanlığının Bahçelievler ilçe binası olduğu duyuruldu.
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul binasına olaylı girişinin ardından CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Genel Merkezi, İstanbul il binasını kapatma kararı aldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni il başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi" denildi. (DHA)
CHP il binasına giren Gürsel Tekin şuan çağrı heyeti ile görüşüyor.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz." dedi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin, 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Binanın önündeki caddede basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, kendisinin ve heyetteki arkadaşlarının bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirterek, kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak birbirlerine ağır hakaretler eden arkadaşlarını uyardığını ve "Yapmayın, yarın yüz yüze bakacaksınız." dediğini anımsattı.
Taraflar arasında 1,5 yıldır süren sorununun mahkeme koridorlarına düştüğünü belirten Tekin, "Mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de." dedi.
Tekin, ilk günden itibaren kendisinin ve arkadaşlarının bütün temaslarını kurduğunu kaydederek, görevlerinin, gerek delegenin gerekse de mevcut il yöneticilerinin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce bertaraf etmek olduğunu ancak 6 gündür sesleri çıkmamasına rağmen sadece "Baba ocağına giderken el ele, kol kola vererek gidelim, bütün sorunları çözelim." dediklerini belirtti.
Bu esnada parti binasının çevresinde gösteri düzenleyenlerden birinin su şişesi fırlatması üzerine Tekin, "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez, hiç merak etmesinler." ifadesini kullandı.
"ARKADAŞLARIMIZLA SORUNLARI ÇÖZELİM, SIKINTILARI ÇÖZELİM ARAYIŞI İÇİNDE OLDUK"
Tekin, bir gazetecinin partililerin yoğun tepkisini neye bağladığını sorması üzerine, "Partililer değildir, CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum, hiç merak etmesinler. Bütün bu sorunların, sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz." yanıtını verdi.
Kendilerinin tarafsızlığına hiçbir arkadaşının itirazının söz konusu olmadığını dile getiren Tekin, şunları söyledi:
"Hani bir deyim var ya 'Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.' Biz bugüne kadar parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı o taraf, bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki... Önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek, bir an önce adliye koridorlarından çıkması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin, biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasbetmiş bir kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudretini, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta, Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler."
Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına girip girmeyeceğine dair soruyu, "Elbette, orası bizim baba ocağımız. Biz ilk günden itibaren, 6-7 gün önce de girebilirdik, girmedik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim, sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz." şeklinde yanıtladı.
"BİRİLERİ CHP'Yİ PARÇALAMAK İSTEYEBİLİR. ÇÜNKÜ HİÇBİR EMEKLERİ YOK"
Burada kendisinin ve arkadaşlarının görevinin provokasyona gelmemek olduğunu kaydeden Tekin, şöyle devam etti:
"Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelamımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın, bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz."
Tekin, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ne zaman isterse oturacaklarını, ortadaki sıkıntıların, sorunların ne olduğunu hep beraber konuşup çözebileceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebi hakkındaki soruyu yanıtlayan Tekin, şunları söyledi:
"Daha ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel Genel Başkanıma 'Sizi ziyarete gelmek istiyorum' dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeyim dedim. Gerek Sayın Özgür Özel'in özel kalemine, gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. Ben de ona dedim ki 'Sayın Özgür Özel'in programına göre geleceğim.' Sayın Özgür Özel'den dönüş olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım. Şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir."
- "KARARDA YAZILI, BİZ ÇAĞRI HEYETİYİZ"
Tekin, CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan yoğunluğun sebebinin kendileri olmadığını ifade ederek, "Baba ocağına giderken sakin bir şekilde yan yana duralım, kol kola girelim, sorunların, sıkıntıların ne olduğuyla ilgili beraber çözelim anlayışımız aynı noktada devam ediyor. Ailelerimizin tamamına, çocuklarımızın tamamına... Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Biz onurumuzla haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, bizi bilen, sosyal medyada oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yoluyla hesaplaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin "Özgür Çelik şu anda burada, onunla görüşecek misiniz?" şeklinde yönelttiği soruya Tekin, "Elbette. Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum. Bakın sağda solda, kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları, şunlar, bunlar... Orada kararda yazılı, biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız." cevabını verdi.
Tekin, sorunları çözmek için geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu arkadaşlarımızın çoğunun, size şunu samimi olarak söyleyebilirim, bakın 40-50 yıllık CHP'li, 30 yıllık CHP'li. bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı, batıldı... Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle, imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Bizim referansımız arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz hiç kimse merak etmesin." diye konuştu.
"Cumhuriyet Halk Partisinin anayasası, tüzüğüdür." diyen Tekin, tüzük neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını dile getirdi.
- Gürsel Tekin, polislerin bina girişini boşaltmasının ardından içeriye girdi
Açıklamanın ardından Tekin, aracına dönerek bir süre burada bekledi. Bu sırada polis CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu.
Bu sırada bazı göstericiler çadırları sökerek ve sandalyeleri üst üste koyarak barikat oluşturdu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Müdahalenin ardından Tekin, polis koridoru eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığının bahçesine girdi. Burada da bazı partililer, Tekin ve beraberindekilerin içeri girmesine izin vermedi.
Tekin, polislerin bina girişini boşaltmasının ardından içeriye girdi.
Tekin, mahkemeden geçici kurulun görevine başlamasının sağlanması talep etti
Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından yönetime atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak geçici kurulun göreve fiilen başlamasının sağlanmasını talep etti.
Tekin'in avukatı Barış Demirkuş tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, mahkemenin kararı hatırlatıldı.
Söz konusu kararın mahiyeti itibarıyla derhal infazı gereken geçici hukuki koruma tedbiri olduğu ifade edilen dilekçede, kararın gereğinin henüz tam olarak yerine getirilmediği belirtildi.
Dilekçede, "Kararın infazı için elden takip yetkili sayın mahkemenizin mührü ve imzasının bulunduğu bir nüshasının tarafımıza verilmesine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna, İstanbul Valiliğine, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle müzekkere yazılması talebimiz hasıl olmuştur." ifadesi kullanıldı.
Mahkeme kararlarının Anayasa ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince derhal uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulanan dilekçede, "Aksi halde, kararın amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır. Sayın mahkemenizce verilen 2 Eylül tarihli ara kararın infazı için tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanmasını talep ederiz." ifadeleri yer aldı.
Gürsel Tekin CHP il binasına girdi. Tekin binaya girerken 'Kayyum kelimesi itici olduğu için bana öyle diyorlar. Ali Mahir Başarır'a cevap vereceğim" dedi.
Gürsel Tekin, kendisine tepki gösteren kalabalığın arasından CHP il binasına giriş yapıyor. Bu sırada gerilim yaşandı.
Gürsel Tekin, gazetecilere yaptığı konuşmada "Yazıktır, bu partimizin milli servetidir. Bundan sonra daha çok konuşacağız. Nasıl bir görev aldığımızın farkındayız. Biz sıkıntıları çözeceğiz. Biz kimseyi öldürmeye gelmedik." ifadelerini kullandı. Öte yandan Tekin, kendisine tepki gösterenlere de "Provokasyon yapmayın. Ben imar çetesinin korkulu rüyasıyım çocuklar." diyerek seslendi.
"SEÇİME ASLANLAR GİBİ GİRERİZ"
Tekin, sürecin istinafta olduğunu söyleyerek tepki gösteren bir kişiye "İstinaf kararı gelsin, yarın arkadaşlarıma emanet ederim." dedi.
"Seçime nasıl gireceksiniz?" diyen bir kişiye ise "aslanlar gibi gireriz" yanıtını verdi.
"HUKUKSUZLUĞU GİDERMEK İÇİN BURADAYIZ
Tekin ayrıca, 'Özgür kardeşimizin de uğramış olduğu hukuksuzluğu gidermek için buradayız. Davaya hiçbir yerde dahilimiz yok.' ifadelerini kullandı.
“AÇIN YOLUMUZU”
Tekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Açın yolumuzu. Sık sık temastayım. Arkadaşlar 17 yaşından beri bu partinin emektarıyım. Benim arkadaşlarla temas kurmam kadar ne olabilir.
Bu belgeler hukuken mümkünse tabi ki yaparız. Arkadaşlar, biz daha oturmadık. Önümüzdeki günlerde talep geldikten sonra biz CHP’nin tüzüğüne uygun isimler olarak gelmişiz. Ben siyasette delege tarafı o taraf bu taraf olmuş kişi değilim. Sorunları çözmek istiyoruz.
Öfkeli bir taraf var. Cumhuriyet Halk Parti’si kardeşlerimden kaynaklı olmadığını biliyorum.
‘BUNUN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM’
Biz hukuken göreve gelmiş bir heyetiz. 7 gün bütün temaslarımız bu olumsuzlukların olmaması içindi. Olmadı kardeşim. Bunun sorumlusu ben değilim. Partideki arkadaşlarımızın uğradığı hukuksuzlukları gidermek için geldik.
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önüne geldi. Bina önünde açıklamalarda bulunan Tekin, 'Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız.' ifadelerini kullandı.
Gürsel Tekin, devamında şunları söyledi:
Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım yapmayın dedim. Ne yazık ki günün sonunda malesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü.Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta Şişli'de. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6gündür sesimiz çıkmamasına rağmen dedik ki baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız partimizin uğradığı mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için tüm çabayı sarf edeceğiz.
Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir arkadaşımızı parti içinde ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Şişli'de Esenyurt'ta kayyum gelince görmek isterdim.
‘SORUNLARI ÇÖZELİM ANLAYIŞI İÇİNDE OLDUK’
Orası bizim baba ocağımız. İlk günden itibaren biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Sorunları çözelim anlayışı içinde olduk.
‘GÖREVİM PROVOKASYONA GELMEK DEĞİL’
Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Sabırla sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz. Basının bir kesimi Allah iftiradan korusun olmayan lafları olmuş gibi yaymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum. O gün Sayın Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dönüş olmayınca Sayın Özgür Özel'e de gitmedim.
‘BİZE GÖSTERİLEN TEPKİYİ KEŞKE O GÜN BELEDİYELERDE GÖSTERSEYDİNİZ’
Ailelerimizin tamamına böyle bir şey hiç görmedim. Hiçbir kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. 40 yıldır yan yana durduğumuz hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik.Bizim kayyum dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Karar da yazılı. Kayyum belediyelerimizde. Bugün bize gösterilen tepkiyi keşke o gün belediyelerde gösterseydiniz. Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz.
CHP'nin anayasası tüzüğüdür. Bunlar bizim inisiyatifimiz dışında. Sabah İçişleri Bakanını aradım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil.
'SORUNUN TARAFI DEĞİLİZ'
7 gün koşulsuz sorunların yaşanmaması için her çabayı sarf ettik. Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza ait. Sorunun tarafı değiliz. Ne istiyorsunuz Allah'tan korkunuz yok mu? Halk TV nerede. Günlerce imar çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da iki günde haber yapıyorsunuz. Bu mu televizyonculuk. Neden çıkarıyordunuz ekranlarınıza. Bir kısım gazeteciler CHP yaşamımda hep gördüm. Bir gün CHP'liler yan yana gelir siz yalnız kalırsınız. Dikkatli olun.
Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin “CHP İl binasına gideceğim” açıklamasını yaptı.
Bekleyişin devam ettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde polis ve CHP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.