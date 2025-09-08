SON DAKİKA: Gürsel Tekin binaya girdi... CHP, il binasını kapatma kararı aldı

"DOSTU DÜŞMANI ÇATLATACAĞIZ"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz." dedi.





İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin, 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.





Binanın önündeki caddede basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, kendisinin ve heyetteki arkadaşlarının bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirterek, kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak birbirlerine ağır hakaretler eden arkadaşlarını uyardığını ve "Yapmayın, yarın yüz yüze bakacaksınız." dediğini anımsattı.





Taraflar arasında 1,5 yıldır süren sorununun mahkeme koridorlarına düştüğünü belirten Tekin, "Mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz, kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de." dedi.





Tekin, ilk günden itibaren kendisinin ve arkadaşlarının bütün temaslarını kurduğunu kaydederek, görevlerinin, gerek delegenin gerekse de mevcut il yöneticilerinin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce bertaraf etmek olduğunu ancak 6 gündür sesleri çıkmamasına rağmen sadece "Baba ocağına giderken el ele, kol kola vererek gidelim, bütün sorunları çözelim." dediklerini belirtti.





Bu esnada parti binasının çevresinde gösteri düzenleyenlerden birinin su şişesi fırlatması üzerine Tekin, "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez, hiç merak etmesinler." ifadesini kullandı.





"ARKADAŞLARIMIZLA SORUNLARI ÇÖZELİM, SIKINTILARI ÇÖZELİM ARAYIŞI İÇİNDE OLDUK"





Tekin, bir gazetecinin partililerin yoğun tepkisini neye bağladığını sorması üzerine, "Partililer değildir, CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum, hiç merak etmesinler. Bütün bu sorunların, sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz." yanıtını verdi.





Kendilerinin tarafsızlığına hiçbir arkadaşının itirazının söz konusu olmadığını dile getiren Tekin, şunları söyledi:





"Hani bir deyim var ya 'Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.' Biz bugüne kadar parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı o taraf, bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki... Önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek, bir an önce adliye koridorlarından çıkması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin, biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasbetmiş bir kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudretini, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta, Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler."





Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına girip girmeyeceğine dair soruyu, "Elbette, orası bizim baba ocağımız. Biz ilk günden itibaren, 6-7 gün önce de girebilirdik, girmedik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim, sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz." şeklinde yanıtladı.





"BİRİLERİ CHP'Yİ PARÇALAMAK İSTEYEBİLİR. ÇÜNKÜ HİÇBİR EMEKLERİ YOK"

Burada kendisinin ve arkadaşlarının görevinin provokasyona gelmemek olduğunu kaydeden Tekin, şöyle devam etti:





"Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelamımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın, bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz."





Tekin, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ne zaman isterse oturacaklarını, ortadaki sıkıntıların, sorunların ne olduğunu hep beraber konuşup çözebileceklerini söyledi.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebi hakkındaki soruyu yanıtlayan Tekin, şunları söyledi:





"Daha ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel Genel Başkanıma 'Sizi ziyarete gelmek istiyorum' dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeyim dedim. Gerek Sayın Özgür Özel'in özel kalemine, gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. Ben de ona dedim ki 'Sayın Özgür Özel'in programına göre geleceğim.' Sayın Özgür Özel'den dönüş olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım. Şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir."





- "KARARDA YAZILI, BİZ ÇAĞRI HEYETİYİZ"





Tekin, CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan yoğunluğun sebebinin kendileri olmadığını ifade ederek, "Baba ocağına giderken sakin bir şekilde yan yana duralım, kol kola girelim, sorunların, sıkıntıların ne olduğuyla ilgili beraber çözelim anlayışımız aynı noktada devam ediyor. Ailelerimizin tamamına, çocuklarımızın tamamına... Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Biz onurumuzla haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, bizi bilen, sosyal medyada oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yoluyla hesaplaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.





Bir gazetecinin "Özgür Çelik şu anda burada, onunla görüşecek misiniz?" şeklinde yönelttiği soruya Tekin, "Elbette. Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum. Bakın sağda solda, kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları, şunlar, bunlar... Orada kararda yazılı, biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız." cevabını verdi.





Tekin, sorunları çözmek için geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Bu arkadaşlarımızın çoğunun, size şunu samimi olarak söyleyebilirim, bakın 40-50 yıllık CHP'li, 30 yıllık CHP'li. bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı, batıldı... Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle, imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Bizim referansımız arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz hiç kimse merak etmesin." diye konuştu.





"Cumhuriyet Halk Partisinin anayasası, tüzüğüdür." diyen Tekin, tüzük neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını dile getirdi.





- Gürsel Tekin, polislerin bina girişini boşaltmasının ardından içeriye girdi





Açıklamanın ardından Tekin, aracına dönerek bir süre burada bekledi. Bu sırada polis CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu.





Bu sırada bazı göstericiler çadırları sökerek ve sandalyeleri üst üste koyarak barikat oluşturdu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti.





Müdahalenin ardından Tekin, polis koridoru eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığının bahçesine girdi. Burada da bazı partililer, Tekin ve beraberindekilerin içeri girmesine izin vermedi.





Tekin, polislerin bina girişini boşaltmasının ardından içeriye girdi.

Tekin, mahkemeden geçici kurulun görevine başlamasının sağlanması talep etti





Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından yönetime atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak geçici kurulun göreve fiilen başlamasının sağlanmasını talep etti.

Tekin'in avukatı Barış Demirkuş tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, mahkemenin kararı hatırlatıldı.





Söz konusu kararın mahiyeti itibarıyla derhal infazı gereken geçici hukuki koruma tedbiri olduğu ifade edilen dilekçede, kararın gereğinin henüz tam olarak yerine getirilmediği belirtildi.





Dilekçede, "Kararın infazı için elden takip yetkili sayın mahkemenizin mührü ve imzasının bulunduğu bir nüshasının tarafımıza verilmesine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna, İstanbul Valiliğine, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle müzekkere yazılması talebimiz hasıl olmuştur." ifadesi kullanıldı.





Mahkeme kararlarının Anayasa ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince derhal uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulanan dilekçede, "Aksi halde, kararın amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır. Sayın mahkemenizce verilen 2 Eylül tarihli ara kararın infazı için tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanmasını talep ederiz." ifadeleri yer aldı.



