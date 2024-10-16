Son dakika... AFAD'dan açıklama... Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Tunceli, ve Elazığ'da da hissedildi

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Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen deprem Kahramanmaraş, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedildi.
DHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi Emrah Kızıl: Onun üzerindeki kişi kendilerini camlardan atarak yaralandı. Elazığ'da 4 binada hasar meydana geldiği belirtildi. Uzun bir depremdi. Kahramanmaraş depremindeki gibi. Şu anda can kaybı bilgisi yok.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir." bilgisini verdi.
Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası AFAD'dan gelen son açıklama şu şekilde:
16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra emniyet genel müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir.
Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir.
Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.
Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Malatya merkezli ER TV'nin spikeri Hülya Kaya depreme canlı yayında yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamada bulundu:
Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.
Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.
Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başladı. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Malatya’nın Kale ilçesinde bu sabah saat 10.46’da meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.
Bakan Kurum, “Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:
Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.
Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya merkezli depremin ardından Bakanlık ekiplerinin depremin hissedildiği bölgelerde psikolojik destek çalışmalarına başlaması talimatı verdi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 6,5 km derinlikte ve 6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime 1 gün ara verildi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime 16.10.2024 tarihi itibari ile 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Elazığ Valiliği de il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.
Öte yandan deprem sonrası Şanlıurfa'da da eğitime bir gün ara verildi.
VALİ YAVUZ: RİSKLİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
Malatya Valisi Seddar Yavuz şu açıklamalarda bulundu:
Kale merkez üssünde gelen depremde saha çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezlerinde şu an olumsuz bir durum yok. Sosyal medyadan yıkılan bir görüntü bizim daha önce ağır hasarlı kontrollü yıktığımız bir binadır. Vatandaşlarımızın sosyal medyadaki görüntülere dikkate almamalarını rica ediyoruz. Yıkım ya da yaralanma yok. Gerek kalıcı konutlar, gerekse konteynerlerde barınan vatandaşlar için riskli durum söz konusu değil. Okulları tedbirli olarak 1 gün tatil edildi.Çalışmalarımız devam ediyor.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 'Şu ana kadar herhangi bir ihbar yok. Bir binadan korkup atlayanlar var. Onlarla ilgili müdahaleler sürüyor. Can kaybı söz konusu değil. Büyük bir panik havası olmasa da vatandaşlarımız binaları terk etti. Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahada. Yıkımla ilgili herhangi bir durum yok.' açıklamasında bulundu.
Malatya Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası son duurm hakkında bilgi verirken, 'Arkadaşlar sahadalar. Bir panik var, gelen herhangi bir olumsuz haber yok. Şu anda araştırıyoruz. Bir ihbar yok. Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi. Arkadaşlarımız da sahadalar. Ben kriz merkezine geliyordum zaten, yoldayken hissettim.' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası şu açıklamada bulundu:
Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.