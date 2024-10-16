Son dakika... AFAD'dan açıklama... Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Tunceli, ve Elazığ'da da hissedildi

'ULAŞIM VE HABERLEŞMEYE DAİR HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir." bilgisini verdi.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.