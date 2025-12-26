Son dakika... 'Futbolda bahis' soruşturması: 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika... 'Futbolda bahis' soruşturması: 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararıGüncelleme Tarihi:
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, Figen Özkaya, Emrah Günaydı, Burak Söyleyen, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt gözaltına alındı. Enes Bartan’ın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."
4 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonlarda Timur'un da aralarında olduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, diğer 4 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Futbolda Bahis Operasyonu', Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklamasıyla başladı ve dalga dalga yayılmaya devam ediyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını söylemişti. TFF 1 Kasım'da PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden 149'una "bahis oynama" gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.
Sonrasında operasyon futbolculara kaydı. Aralarında Süper Lig devleri ve 1, 2 ve 3. Lig'de forma giyen veya şu an kulüpsüz olan toplam 1.022 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezalar kapsamında Galatasaray futbolcuları Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti verildi.
5 Aralık'taki operasyonda Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.
Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli tutuklanmıştı.
Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak hala cezaevinde bulunurken sağlık problemleri bulunan Ahmet Çakar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.