Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran savcıya ifade vermek için adliyeye geldi

Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran savcıya ifade vermek için adliyeye geldiGüncelleme Tarihi:
'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı. Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Saran, terminal çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
Şu anda ekipler Saran'ın evinde arama çalışması yapıyor