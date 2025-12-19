Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

EVİNDE ARAMA YAPILDI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, iş insanı ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın evinden arama yapılmasına ilişkin şu detayları paylaştı: “İş insanı ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. Şu anda ekipler Saran’ın evinde arama çalışması yapıyor, Saran’ın yurt dışında olduğu tespit edildi. Kendisine avukatları aracılığı ile Türkiye’ye dönmesi konusunda çağrı yapıldı. Türkiye’ye giriş yaptığı an adliyede ifade vermek için hazır edilecek. Alınan son bilgilere göre, Saran Türkiye’ye gelecek ve ifade vermek üzere hazır edilecek.”