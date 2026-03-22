Son dakika: Fatih'te iki bina çöktü: Enkaz altındakilerin tamamı çıkarıldı

ANADOLU YAKASINDAN DA EKİPLER GELDİ

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ise olayın yaşandığı noktadaki gözlemlerini şu ifadelerle paylaştı:

Çevre ilçelerden İtfaiye Ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Nedeni henüz belirlenemedi. Dakikalar önce bu gelişme yaşandı. Binada bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. 400-500 metrelik mesafe ekipler tarafından kapatılmış durumda. İki binanın çöktüğü ihbarı var. Bir toprak kayması var, bu nedenle mi yoksa doğal gaz patlamasından mı çöktü araştırılıyor. Enkazdaki kişileri çıkarmak için hızlı çalışma gerçekleştiriliyor. Genelde iki katlı binalar bulunuyor burada. K9 köpekleri getirildi ve hassas dinlemeler yapılacak.