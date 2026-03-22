×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Akışı Yenilereload

Son dakika: Fatih'te iki bina çöktü: Enkaz altındakilerin tamamı çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:
#Fatih#İstanbul#Son dakika
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 12:28

İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. Olayın yaşandığı noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada olayın doğal gaz patlamasından kaynaklandığı ifade edilirken enkaz altında kalan 5 kişi ekipler tarafından sağ şekilde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

timeline
SON KİŞİ DE ÇIKARILDI

Fatih Ayvansaray'da çöken binada 5 vatandaş enkaz altında kalmış, 4 kişi kurtarılırken 1'ini çıkarma çalışmaları sürüyordu. Enkaz altında kalan son kişi de çıkarıldı.

Haberin Devamı
timeline
BAKAN ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, 1 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

timeline
BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

İstanbul Valiliği çökme nedeniyle enkaz altında 5 kişinin kaldığını ve 3 kişinin çıkarıldığını paylaşmıştı. Bu açıklamadan dakikalar sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı. Kalan bir kişinin çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.

timeline
5 KİŞİDEN 3'Ü KURTARILDI

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

timeline
ANADOLU YAKASINDAN DA EKİPLER GELDİ

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ise olayın yaşandığı noktadaki gözlemlerini şu ifadelerle paylaştı:

Çevre ilçelerden İtfaiye Ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Nedeni henüz belirlenemedi. Dakikalar önce bu gelişme yaşandı. Binada bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. 400-500 metrelik mesafe ekipler tarafından kapatılmış durumda. İki binanın çöktüğü ihbarı var. Bir toprak kayması var, bu nedenle mi yoksa doğal gaz patlamasından mı çöktü araştırılıyor. Enkazdaki kişileri çıkarmak için hızlı çalışma gerçekleştiriliyor. Genelde iki katlı binalar bulunuyor burada. K9 köpekleri getirildi ve hassas dinlemeler yapılacak.

timeline
BÖLGEDE METRUK BİNALAR VAR

Bölgede vatandaşların enkazın üzerinde ekiplere destek olmaya çalışıyor. Bölgede çok sayıda eski ve metruk bina var. Bu binanın da enkazına bakıldığında eski bir bina olduğu anlaşılıyor. Bir erkek sedye ile ekipler tarafından binadan çıkarıldı. 50-55 yaşlarında olduğu düşünülüyor. Tedavisi için hastaneye götürüldü. İçeride olduğu düşünülen kişilerin çıkarılması için de çabalar sürüyor. 

timeline
CAN PAZARI YAŞANDI

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Fatihte bina çöktü. çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Sedyeler ardı ardına enkaza getirildi.


timeline
İKİ BİNA ÇÖKTÜ

Fatih Ayvansaray'daki Ebe Sokak'ta iki binada çökme meydana geldi. Enkaz başında çok sayıda ekip çalışma yürütüyor. Birçok vatandaş da ekiplere yardım ediyor.

