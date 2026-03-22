Son dakika: Fatih'te iki bina çöktü: Enkaz altındakilerin tamamı çıkarıldı

Son dakika: Fatih'te iki bina çöktü: Enkaz altındakilerin tamamı çıkarıldıGüncelleme Tarihi:
Fatih Ayvansaray'da çöken binada 5 vatandaş enkaz altında kalmış, 4 kişi kurtarılırken 1'ini çıkarma çalışmaları sürüyordu. Enkaz altında kalan son kişi de çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı, 1 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
İstanbul Valiliği çökme nedeniyle enkaz altında 5 kişinin kaldığını ve 3 kişinin çıkarıldığını paylaşmıştı. Bu açıklamadan dakikalar sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı. Kalan bir kişinin çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.
Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ise olayın yaşandığı noktadaki gözlemlerini şu ifadelerle paylaştı:
Çevre ilçelerden İtfaiye Ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Nedeni henüz belirlenemedi. Dakikalar önce bu gelişme yaşandı. Binada bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor. 400-500 metrelik mesafe ekipler tarafından kapatılmış durumda. İki binanın çöktüğü ihbarı var. Bir toprak kayması var, bu nedenle mi yoksa doğal gaz patlamasından mı çöktü araştırılıyor. Enkazdaki kişileri çıkarmak için hızlı çalışma gerçekleştiriliyor. Genelde iki katlı binalar bulunuyor burada. K9 köpekleri getirildi ve hassas dinlemeler yapılacak.
Bölgede vatandaşların enkazın üzerinde ekiplere destek olmaya çalışıyor. Bölgede çok sayıda eski ve metruk bina var. Bu binanın da enkazına bakıldığında eski bir bina olduğu anlaşılıyor. Bir erkek sedye ile ekipler tarafından binadan çıkarıldı. 50-55 yaşlarında olduğu düşünülüyor. Tedavisi için hastaneye götürüldü. İçeride olduğu düşünülen kişilerin çıkarılması için de çabalar sürüyor.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:
Fatihte bina çöktü. çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Sedyeler ardı ardına enkaza getirildi.
Fatih Ayvansaray'daki Ebe Sokak'ta iki binada çökme meydana geldi. Enkaz başında çok sayıda ekip çalışma yürütüyor. Birçok vatandaş da ekiplere yardım ediyor.