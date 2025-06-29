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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'
Bakan Yumaklı, 'Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi.' dedi.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar.Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.
Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.
Dünden bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün fırtınaya varan şiddetli rüzgâr uyarıları var bu özellikle Marmara Ege ve kısmen Akdeniz bölgesini kapsıyor.
Dolayısıyla önceki günlerin de iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor.
2 GÜNDE 150 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
İki günde 150 yangına müdahale edildi. Yangınların sorumluları ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız. Bize ellerinden gelen bütün desteği hatta fazlasıyla veren Milli Savunma Bakanlığımız İçişleri Bakanlığımıza ve yangınından daha çok mücadele ettiğimiz bir başka etken de maalesef dezenformasyon bunda da bize doğruları anlatmakta yardımcı olan İletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim.
Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin sıçrama riski nedeniyle ilk olarak Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi.
ŞÜPHELİ 1 ARICIYA GÖZALTI
Yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Bugün günün ilk ışıklarıyla hava unsuru tekrar söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin havadan ve karadan alevlere müdahalesi sürüyor.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan, Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 3. gününde de havadan ve karadan devam ediyor.
Bilecik'e sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Gece karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden dahil oldu. Çok sayıda personel, arazöz ve iş makinesiyle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor.
Bölgedeki yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi.
YANGINA 11 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkıp Bilecik'e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır.Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" denildi.
EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Sakarya'nın Taraklı ile Bilecik'in Gölpazarı ilçeleri arasında çıkan ve geniş alana yayılan orman yangınına müdahaleye giden Orman Genel Müdürlüğü Geyve Orman Şefliği'ne bağlı ekipler, Aygırlar köyü mevkisinde alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale sırasında yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Rüzgarın etkisiyle aniden yön değiştiren alevler, ekibin çalıştığı bölgeyi kısa sürede sardı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
YANGINA 957 PERSONEL, 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkan ve Bilecik'e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın bölgesinde 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personel görev yapıyor. Taraklı'da başlayan orman yangını ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yangını bir an evvel kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Çalışmalar havadan ve karadan yoğun olarak devam ediyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yurt genelindeki yangınlara ilişkin basın açıklamasında bulunuldu.
Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yapılan soruşturmalar sonucu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır."
Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.