BAKAN YUMAKLI YANGINLARDA SON DURUMU ANLATTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



'YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA'



Bakan Yumaklı, 'Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi.' dedi.



Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:



Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.



Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.



Dünden bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün fırtınaya varan şiddetli rüzgâr uyarıları var bu özellikle Marmara Ege ve kısmen Akdeniz bölgesini kapsıyor.



Dolayısıyla önceki günlerin de iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor.



2 GÜNDE 150 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ



İki günde 150 yangına müdahale edildi. Yangınların sorumluları ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız. Bize ellerinden gelen bütün desteği hatta fazlasıyla veren Milli Savunma Bakanlığımız İçişleri Bakanlığımıza ve yangınından daha çok mücadele ettiğimiz bir başka etken de maalesef dezenformasyon bunda da bize doğruları anlatmakta yardımcı olan İletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim.