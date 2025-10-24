Son dakika... CHP'nin kurultay iptali davası başladı! Mutlak butlan kararı çıkacak mı? Mahkemenin kararı bekleniyor

Son dakika... CHP'nin kurultay iptali davası başladı! Mutlak butlan kararı çıkacak mı? Mahkemenin kararı bekleniyorGüncelleme Tarihi:
Son dakika... CHP'nin kurultay iptali davası başladı! Mutlak butlan kararı çıkacak mı? Mahkemenin kararı bekleniyorGüncelleme Tarihi:
CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt mahkeme salonundan şu bilgileri aktardı;
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen mahkemeye şunu söyledi; ‘Biz bugün artık bir karar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm deliller dosyaya kazandırılmış taraflar mahkeme huzurunda her şeyi dile getirmişler. Bugün davanın karara bağlanması ve talebimizin kabulü yönünde bir karar verilmesini bekliyoruz. Kurultay iradesi tamamen ihlal edilmiş ve ne yazık ki gerçek anlamda bir seçim gerçekleştirilememiştir.’ dedi.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı görülmeye başladı.
Üç senaryo masada. Dava konusuz kaldığı gerekçesiyle reddedilebilir, erteleme de çıkabilir ya da mutlak butlan kararı verilirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP'nin başına geçme ihtimali bulunuyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.
Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.
Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianamelere ve akabinde açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği, ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.
Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya devam edildi.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.
Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.
Duruşma, 24 Ekim 2025'e ertelenmişti.