Son dakika... CHP için mutlak butlan kararı çıktı

Son dakika... CHP için mutlak butlan kararı çıktıGüncelleme Tarihi:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.
Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.
Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.
Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.
Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.
Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.
Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."
Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
CNN Türk'e konuşan hukukçu Şükrü Aksu, "Mevcut yönetimin görevine devam edemeyeceği bir karar anlamına geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu karar kesinleşinceye kadar görevine devam edecek. Şu an itibarıyla Sayın Özgür Özel'in görevi sona ermiştir. Şu an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibarıyla hukuken geri döndü. Yargıtay ve temyiz süreci olmasına rağmen ihtiyadi tedbir kararı da alındığı için Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönecektir. Verilen karar çok açık ve net Yargıtay'dan kesin karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu kabul ettiği takdirde hukuken geçerlidir" ifadelerini kullandı.
Aksu, "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararla 38. Olağanüstü Kurultayın Mutlak Butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle malul / sakat olduğu tespit edilmiş oldu. Mutlak Butlan kararına göre işlemin yapıldığı tarihten yani 38. Olağanüstü Kurultay'dan bugüne kadar olan bütün işlemlerin örneğin çaycı dahi alınmış olsa yapılan çaycı alım sözleşmesinin dahi yok sayılacağı geçersiz olmuş oluyor. Dolaysıyla şuan itibarıyla Özgür Özel ve devamında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu aynı zamanda ihtiyati tedbir kararı da verildiği için bu karar Yargıtay tarafından onanana kadar hukuken bir söz hakkı bulunmayacak. Medeni Kanun'daki 427. maddeye göre bir parti organı yerinde bulunmuyorsa yasal olarak kayyum atanıyor. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi'ne verilen görev bir kamu görevidir. Mahkemenin yetkilendirmiş olduğu bir kamu görevlisi olarak çalışacaklar ve yaptıklarını mahkemeye aktarmış olacaklar." dedi.