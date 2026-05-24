Son dakika: CHP genel merkezinde tahliye gerginliği | Ankara Valiliği'nden polise talimat

Son dakika: CHP genel merkezinde tahliye gerginliği | Ankara Valiliği'nden polise talimatGüncelleme Tarihi:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir parti genel merkezindeki son durum ile ilgili şu açıklamada bulundu:
Hiçbir polisimize en ufak müdahale olmasın, polisimizin üniformasında en ufak yırtık olmasın diye mücadele veriyoruz. Biz burada Türkiye'ye yakışır, ülkenin çok partili rejimine, demokrasisine yakışır şekilde gerekli çabayı gösteriyoruz. Elbette müzakere ettik, bugün öğle saatlerinde buluşmak için müzakere etmiştik.
'DEMOKRASİ ADINA ADIM ATILDIĞI GÜN OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ'
Biz bugünü demokrasi adına kara gün olarak değil demokrasi adına adım atıldığı gün olması için uğraşıyoruz.
Özgür Özel'i destekleyen Cemal Enginyurt, Mustafa Sarıgül gibi isimler CHP genel merkezine otopark kısmından giriş yaptı.
Ankara Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme kararının gerçekleşmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.
CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.
Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir.
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamada bulundu:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.
Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK'
Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in binanın tahliye edilmesi için emniyete yazı gönderdiğini belirtti. Talep sonrası polis ekiplerinin güvenlik önlemleri ve tahliye süreci ile ilgili olarak CHP genel merkezi önüne geldiği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bölgeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile genel merkezde bulunan partililer arasında tansiyon yükseldi.
CHP GENEL MERKEZİNDE KAPILAR KİLİTLENDİ
CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt CHP genel merkezinin önündeki son gelişmeleri şu şekilde aktardı:
Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde sıcak anlar yaşanıyor, kapılar kilitlendi. İçeriden gelen maddeler var. Ekipler çevrede bekletiliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının da olduğu ekip içeri girmek için dışarıda bekliyor.
Milletvekili Hüseyin Yıldız da dışarıda bekliyor. Şu an çevik kuvvet ekipleri de caddenin karşısında konuşlanmış durumda. Süreci yakından takip ediyoruz. İçeriye Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin girişine izin verilmiyor. Hüseyin Yıldız, ‘Arkadaşlarımızla konuşmaya geldik lütfen sakin olun.’ dedi. Bursa milletvekili Orhan Sarıbal da kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor. Tartışmalar var iki grup arasında.
GERİLİM YÜKSELİYOR
Tansiyon yükseldi. Kapılar açıldı ve iki taraf birbirine su fırlattı. Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın otobüsün üzerine çıkması sonrası sözlü atışma da yaşandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ara bulucu rolü ile Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP genel merkezini ziyaret etmişti.
CHP Genel Merkezi'nde Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.
Toplantıya ilişkin parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını duyurması beklenecek.
Bu gerçekleşmediği takdirde Kurban Bayramı'nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacak.