Son dakika: CHP genel merkezinde tahliye gerginliği | Ankara Valiliği'nden polise talimat

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir parti genel merkezindeki son durum ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Hiçbir polisimize en ufak müdahale olmasın, polisimizin üniformasında en ufak yırtık olmasın diye mücadele veriyoruz. Biz burada Türkiye'ye yakışır, ülkenin çok partili rejimine, demokrasisine yakışır şekilde gerekli çabayı gösteriyoruz. Elbette müzakere ettik, bugün öğle saatlerinde buluşmak için müzakere etmiştik.

Genel merkez dışında bir yer buluşalım, Türkiye böyle bir gün yaşamsın diye gerekli çabayı sarf ettik. Görüşmeleri bir kenara bırakıp gece yapılan telefon üzerine CHP kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Diyalog için gelindi iddiası doğru değil. Diyaloğa ihtiyacı olan böyle gelmez. Bu arkadaşlarımızla birlikte görev yaptık. Bu şekilde gelinmiş olması asıl niyetin anlaşmak değil gövde gösterisi yapmak, buradaki kadroları suçlu ilan etmek olduğunu görüyoruz.

'DEMOKRASİ ADINA ADIM ATILDIĞI GÜN OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Biz bugünü demokrasi adına kara gün olarak değil demokrasi adına adım atıldığı gün olması için uğraşıyoruz.