Son dakika... Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Uşak'ta da 18.30'da Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.
Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.
"ÇEVRE MAHALLE VE KÖYLERİ TEHDİT EDECEK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ"
Vali Vekili Can, rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek “Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü.” dedi.
"SABAH SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"
Vali Vekili Can sözleri, şöyle devam etti:
“Daha sonrasında tedbir amaçlı olarak AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Fakat bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibariyle 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz.”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Eceabat’ta yangını yakından takip ediyoruz. Orman kahramanlarımız alevlerle mücadelesini gece de sürdürüyor. Hedefimiz en kısa sürede yangını kontrol altına almak" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bölgeye gelen Bakan Yumaklı, Yangın Yönetim Aracından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı'ya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri, İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak eşlik etti.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN: ŞARTLAR BİZİM LEHİMİZE
Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Yumaklı, "Bugün 42 adet orman yangını oldu. Bu orman yangınlarının 22'si orman içinde 20'si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak'ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı. Eceabat'taki yangınla alakalı 16.05'te ilk tespit yapıldı. 16.11'den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopterle başlamıştık. Şu anda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. Bir gece görüşlü helikopter ile hava araçlarımızdan devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartalar köyünün tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan ya da bir can ya da mal kaybı söz konusu değil. Çanakkale Boğazı da gemi trafiğine kuzey güney yönünde kapatıldı tedbiren. Gelibolu tarihi alanına da girişler durdurulmuştu. Şu anda 28 kilometre saat rüzgar hızı söz konusu. Nem yüzde 68, sıcaklık 23 derece. Yani şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre tabii ki nihai durumda bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" diye konuştu.
UŞAK'TAKİ YANGIN
Uşak'taki yangınla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bu da 18.30'da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahaleye başladı arkadaşlarımız. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediyoruz. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Şu anda bütün kurumlarımız, bölge vekillerimiz hep beraber kol kola vermiş durumdayız. İnşallah şu andaki şartlar itibariyle arkadaşlarımızın mücadelesinden belli bir zaman içerisinde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi büyük endişeye sevk edecek bir durum yok. Ancak dediğim gibi hava şartlarının değişmesi veya başka bir şart bizi başka bir yöne doğru götürebilir belki onu bilemiyorum. Bu konuda da düzenli olarak bilgi vereceğiz yine. Ben şimdiden Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum" dedi.
Orman yangını nedeniyle saat 17.00 sıralarında tek yönlü kapanan Çanakkale Boğazı saat 20.45 itibariyle tekrar açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orman yangını sebebiyle tek yön açık olan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı” denildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Yangın Harekat Merkezi'nden Çanakkale Eceabat'taki yangını takip etti.
Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Yangınla ilgili ilk bildirimi saat 16.05'te aldık. Arkadaşlarımız saat 16.11'de müdahaleye başladılar. Hava sıcaklıklarının arttığı şu dönemde; özellikle bu yangının da ziraat alanından çıktığını düşünürsek, vatandaşlarımızın çok daha hassas olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Anız yakma konusunun bir cezai yaptırımı olduğunu, hatta orman yangınına sirayet edecek şekilde olmasının çok daha ağır yaptırımlara sebep olacağını kendilerine tekrar hatırlatmış olalım. İklim değişikliğinin bize olan etkisinin yoğunlaştığını bugünlerde vatandaşlarımızla omuz omuza vererek yeşil vatanımızı korumakla ilgili bütün mücadele hep birlikte vereceğiz. Şu anda diğer bölgelerden takviye ekiplerini oraya sevk etmiş durumdayız. Şu an itibariyle rüzgar hızı saatte 40 kilometre. Bulunduğumuz bölgede nem oranı da aynı şekilde, yüzde 40'lar civarında. Hava sıcaklığı da yüksek seyrediyor. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Şu an için belirli bir noktada tutmak için gayretleri var. Ayrıca Büyük Anafartalar köyünün boşaltılmasını istedik. Diğer kamu kurumlarıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu süreci de büyük bir sorun olmadan atlatacağız" dedi.
Bakan Yumaklı, açıklamanın ardından yangın bölgesine hareket etti.
Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.
Alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.
VALİLİKTEN TEYAKKUZDA OLUN UYARISI
Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.
Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.