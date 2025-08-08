Son dakika... Çanakkale'de iki orman yangını! Havalimanı ulaşıma kapatıldı... Tahliyeler başladı

BAKAN YUMAKLI: 24 VATANDAŞIMIZ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Çanakkale'de 2 yangın meydana geldi. İlk yangın 13.20'da Sarıca Mahallesi'nde orman dışında çıktı ve şiddetli rüzgar ile ormana sıçradı. Hava sıcaklığı 30 derece ve rüzgar 80 km olarak ölçüldü. Böyle olunca geniş alana yayıldı. Devlet hastanesi ve engelli merkezi, öğrenci yurdu başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. 131 kişi tahliye edilerek güvenli alana alındı. Herhangi bir personelin yaralanması söz konusu değil. Bu yangından 4 dk sonra da Bayramiç'te yangın çıktı. Bu da yine orman dışı bölgede başladı. Burada da yine 30 derece ve rüzgar 90 km olarak ölçüldü. Çevredeki köylerde 654 vatandaş tahliye dildi. Her iki yangına da ekiplerimiz müdahale etti. 11 uçak 9 helikopter 241 kara aracı ve 900'e yakın personelle mücadele edildi. Gece boyunca da bu mücadele devam edecek. Bayramiç'te yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. İki yangından 24 vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye başvurdu. Hayati tehlikeleri yok. 18'i tedavileri devam ediyor. Boğaz trafiği 21.00 itibariyle tek yönlü açıldı. İhtiyaç duyulursa kapatma olabilir. Yangınların çıkış nedeniyle soruşturma başladı. 4 şüpheli bu sebepten gözaltında ve soruşturmalar sürüyor. 42 yangın kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın hepimiz takip ediyoruz. Büyük ölçüde kontrol altına alındı.



