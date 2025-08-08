Son dakika... Çanakkale'de iki orman yangını! Havalimanı ulaşıma kapatıldı... Tahliyeler başladı

Güncelleme Tarihi:
Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de orman yangını çıktı. Karabük'te de merkeze bağlı Arıcak Köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını devam ediyor. İki ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İşte dakika dakika tüm detaylar...
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin dört kişi gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Çanakkale'de 2 yangın meydana geldi. İlk yangın 13.20'da Sarıca Mahallesi'nde orman dışında çıktı ve şiddetli rüzgar ile ormana sıçradı. Hava sıcaklığı 30 derece ve rüzgar 80 km olarak ölçüldü. Böyle olunca geniş alana yayıldı. Devlet hastanesi ve engelli merkezi, öğrenci yurdu başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. 131 kişi tahliye edilerek güvenli alana alındı. Herhangi bir personelin yaralanması söz konusu değil. Bu yangından 4 dk sonra da Bayramiç'te yangın çıktı. Bu da yine orman dışı bölgede başladı. Burada da yine 30 derece ve rüzgar 90 km olarak ölçüldü. Çevredeki köylerde 654 vatandaş tahliye dildi. Her iki yangına da ekiplerimiz müdahale etti. 11 uçak 9 helikopter 241 kara aracı ve 900'e yakın personelle mücadele edildi. Gece boyunca da bu mücadele devam edecek. Bayramiç'te yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. İki yangından 24 vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye başvurdu. Hayati tehlikeleri yok. 18'i tedavileri devam ediyor. Boğaz trafiği 21.00 itibariyle tek yönlü açıldı. İhtiyaç duyulursa kapatma olabilir. Yangınların çıkış nedeniyle soruşturma başladı. 4 şüpheli bu sebepten gözaltında ve soruşturmalar sürüyor. 42 yangın kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın hepimiz takip ediyoruz. Büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenlik alanına alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil. Şimdi bütün gece de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler. Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Yangın sebebiyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, tekrar ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı." denildi.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.
DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi. Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumda. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.
Karabük'te Arıcak köyü yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yeşilköy köyünde yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazeteciler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Maalesef dün öğleden sonra 14.00 sıralarında biraz da rüzgarın etkisiyle daha önceki yangın bölgesinin hemen üst kısmında yeni bir yangın başladı. Tabii 14.00 civarında bizim haberimiz olur olmaz, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aniden müdahale edilmiş oldu. Gerek Orman İşletme Müdürlüğümüz gerek İl Özel İdaremiz gerekse belediye itfaiye müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, devletimizin tüm kurumlarıyla, gönüllülerimizle birlikte müdahale edildi. Sonrasında havadan müdahaleler başladı. Havadan müdahalelerle güçlü bir şekilde yangına müdahale edildi.
Fakat rüzgarın zaman zaman ters esmesi arkamızda da sizlerin de gördüğü gibi alanın biraz dağlık ve sarp olması zaman zaman araç ve personelin girişinde sıkıntılar yaşaması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. Dün 1 uçak 10 helikopterle müdahale edildi. Gün batımına kadar devam edildi. Sonrasında da saat 14.00 gibi başlayan 170’e yakın aracımız, arazözümüz, su tankerimiz, iş makinelerimizle, 650’ye yakın görevlimizle ve gönüllülerimizle birlikte yangına müdahale edildi. Sabahın da ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.
Şu ana kadar tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması. Dün arkamızda bulunan Yeşilköy'ümüzün güvenlik nedeniyle yangına yakın alanda olması nedeniyle etkilenmemesi için vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yaklaşık 80 hanemizi sağ olsun jandarmamız ve AFAD’ımız ile tahliye ettik, güvenli alanlara aldık.
Sabah itibarıyla o noktada yangın riski azaldığından dolayı, hatta ortadan kalktıktan sonra vatandaşımızı tekrardan güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı sizlerle paylaşabiliriz. O noktada eğer rüzgar bize bir o anlamda sürpriz yapmazsa hava şartları anlamında olumsuzluk olmazsa inşallah gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük bir mücadeleyle kontrol altına aldığımızı yakın saatlerde sizlerle paylaşırız."
Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı.
Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.
"ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"
Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu: "Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Karabük'te dün başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı. Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.
Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor.
Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.