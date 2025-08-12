Son dakika... Çanakkale ve Manisa'da orman yangını! Müdahale devam ediyor, küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Güncelleme Tarihi:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı şöyle:
Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında;
Çanakkale / Ezine Edirne / Enez Hatay / Yayladağı Manisa /
Şehzadeler TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI,
Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz.
Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.
Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında bir tenis kortu şantiyesinde kullanılan demir kesme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Tedbir amaçlı olarak Kozanlı Mahallesi boşaltıldı. Yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi.
Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Göncek köyü mevkisinde dün saat 12.26'da çıkan yangına, Valilik koordinesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 7 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarmadan 220 personel ve bölge halkının desteğiyle, havadan ve karadan etkin müdahale edildiği bildirildi.
Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sonucu yangının saat 23.45'te kısmen kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde yangının tarlada çalışma yapıldığı esnada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, yangına sebebiyet veren 2 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.
Çanakkale'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için mücadelede 2'nci güne girerken, Güzelyalı köyünde yanan evler dron ile havadan görüntülendi.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı.
Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.
3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.
MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildiö denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.
GÜZELYALI KÖYÜNDE YANAN ALANLAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Gece boyunca yangına karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahale devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havandan müdahale başladı. Öte yandan Güzelyalı köyünde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi
Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale 10. saatte gece karanlığında devam ediyor.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale devam ediyor.
Olay yerinde alevlere müdahale eden 69 araç ve yaklaşık 200 personel bulunuyor. Öte yandan gündüz saatlerinde yangına 2 askeri helikopter müdahale etti. Ekiplerin 10. saatte müdahaleye devam ettiği yangında alevlerin günün ağarmasıyla kontrol altına alınması bekleniyor.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.Yangına gün batımına kadar karadan ve havadan müdahale edildi.Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi.Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.
Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.
Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki sitelerde ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.
Yangına gün boyunca havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinaları ile müdahale edildi.Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.
Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği de tekrar ulaşıma açıldı.Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesine yer verdi.Vali Toraman bir başka paylaşımında ise yangın kontrol altına alınana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Çanakkale merkez Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir. Orman kahramanları başta olmak üzere yangına müdahale eden bütün ekiplere, destek veren bütün gönüllülerimize ve Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yangını kontrol altına alıncaya kadar, canla başla mücadelemiz devam edecek. Gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor."
Orman işçileri, şiddetli rüzgara rağmen yangın söndürme çalışmalarını cansiparane sürdürüyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.Dün, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatılmış, Soma'daki orman yangınında Kozanlı Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.