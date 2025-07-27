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Birbiri ardına kül olan ormanlar, şehit verdiğimiz canlar günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Yeşil vatan kahramanları, canları pahasına yangınla mücadele ediyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgârlar, mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından 9’u dün kontrol altına alındı. 2 bölgedeki yangın 4’üncü gününe girdi. Dün 8 noktada daha yangın çıktı.
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 3 uçakla havadan destek verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yürütülmektedir. Sahada görev yapan 1777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir.”
Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlerin yaklaştığı 170 haneli Karahıdır Mahallesi, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalledeki bazı evler alevlerden etkilenirken, 220 haneli İğdir Mahallesi de ilerleyen saatlerde boşaltıldı.Bölgedeki taş ocakları ve elektrik hatlarında zaman zaman patlamalar yaşanırken, kentin her yerinden görünen alevler, Osmangazi ilçesine doğru ilerleyince, 90 haneli Avdancık Mahallesi de tahliye edildi.Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu.Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.
200’ÜN ÜZERİNDE HAYVAN KURTARILDI
İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı.Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.
BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Doğancı Tüneli’nin açılışını yapmak üzere Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’daki yangınla ilgili CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.
Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
Bursa’mıza, ülkemize geçmiş olsun. Yangının ilk anından itibaren müdahale etme noktasında sahada olmaya başladık.Orhaneli yangınında ciddi mesafe alındı, tam anlamıyla yangın bitti demiyoruz. Gürsu, Kestel tarafındaki yangına odaklandık. 700 iş makinesi, bin 800 personel sahada.
2 EV ETKİLENDİ
2 köyü tahliye etmiştik. Yangının kuzeye yayılmaması için ekiplerimiz koordine oldu. Karahıdır’da 2 ev yangından etkilendi.Gürsu’da yangın gece boyunca devam etti. Henüz kontrol altına alındı demek için erken. Yangının enerjisi düne göre düştü. Yakından takip ediyoruz.
Yangından dolayı kapalı otoyolumuz yok. Ankara-Bursa otoyolu açıldı. Kolluk güçlerimiz, yangına müdahale dışında araçları bırakmıyor.
Meteoroloji’de hava sıcaklığının artması ile ilgili tahmin var.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Dün 13 hava aracı müdahale etti. Hava kararıncaya kadar müdahale etti. Saat 07:30 itibari ile yeniden müdahale başladı.
ŞEHİR MERKEZİNDE RİSK YOK
Şehirle ilgili problem ya da risk yok.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, “Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında; 5 bin 400 personel 119 hava aracı, bin 537 kara aracı görev yapmaktadır” ifadeleri kullandı.
AFAD Başkanlığının süreci takip ettiği, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, 20- 26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla; 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgeye alındığı, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük’te toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaşın da güvenli bölgeye alındığı belirtildi.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor. Dikmen köyü kırsalında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor. Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.
Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.
2 MAHALLE VE 1 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.
Yangına sevk edilen 5 helikopterin havanın kararmasıyla müdahalesi sonlandırıldı. Yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit çalışmaları başlattı. İlk belirlemelere göre Ketenlik köyü Gerdanlar Mahallesi'nde 2 ev, 2 ahır, aynı köye bağlı Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ile 2 ahır yandı. Bu mahallelerde toplamda 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Ekiplerin yangın bölgesindeki tespit çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:
Bugünün çok riskli bir gün olduğunun da altını çizmiştik. Açıklamamızdan sonra saat 12.10’da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında bir yangın çıktı. Hızlı bir şekilde hava ve kara müdahalesi oldu. Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. 17 itibariyle bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 km ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutma çalışmalarını yapan arkadaşlarımız olduğu için birkaç dakika içerisinde bu yeni yangına müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Hâlâ da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışmak gerçekleşmiş olacak.
Saat 14.36’da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik’ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Bu yangın da arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20 itibariyle bu yangında tamamen kontrol altına alındı.
Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Saat 15.30 da yine ülkemizin başka bir köşesinde Kahramanmaraş’ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangınla mücadelemiz devam ediyor.
Karabük’ten yaptığımız açıklamamızda bugün için Güney Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin çok riskli bölgeler olduğunun altını çizmiştik. Maalesef tam da bu noktada Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16:06’da ve saat 17.40’ta başlayan 2 ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar. Şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması hasebiyle ve yerleşim yerine yakınlığı hasebiyle bu 2 yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bütün gece yine diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler.
Sabah açıklamamızda 3 yangının devam ettiğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Antalya Gazipaşa, diğeri de Mersin Silifke idi. Bu 2 yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ancak Karabük Safranbolu’daki yangınla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların olduğu, derin yaraların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Bizi uğraştıracak demiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Tabii bu saydıklarım büyüme potansiyeli olan belli bir seviyenin üzerindeki yangınlar. Bunların dışında gün içerisinde başlayıp da hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangın var. Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28’i ormanlık alanda 48’i de kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik.
Özetleyecek olursak Ankara Eymir tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı.
Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş, Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel bu yangınlar şu anda devam ediyor.