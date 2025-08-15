Güncelleme Tarihi:
Osmaniye'de yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan arasöz, içerisindeki ekibin telsizden istediği yardımla yönlendirilen helikopterin su atışları ile son anda yanmaktan kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.
Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Yangın sırasında Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 84 nolu arazöz, alevlerin arasında mahsur kaldı. Araçtaki bir orman işçisi, telsizle yardım çağrısında bulundu. Orman işçisi, helikopterin bulunduğu noktaya sorti yapmasını istedi.
'HELİKOPTER SU ATSIN'
Telsizden, "Osmaniye 84 alevler içinde kaldı, helikopter su atsın. Mahmut, yangının patladığı yer yanıyor. Bizim itfaiye, helikopterin sorti yapması gerekiyor" şeklinde anonslar yapıldı. Başka bir görevlinin de "Aşağı in, arazöz yanıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.
Bölgeye yönlendirilen helikopterin yaptığı su atışları ile arazöz alevlerden kurtarıldı. Diğer yandan orman yangınına, 3 helikopter, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 itfaiye aracı ve 115 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 5 hektarlık alan zarar görürken, yangın ile arazözün kurtarılma anları kameralara yansıdı.
Bursa'nın İznik ilçesiyle Kocaeli'nin Karamürsel ilçeleri arasında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle söndürülemiyor.
Fırtına sebebiyle Suludere Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.
ALEVLER KARA YOLUNA GELDİ
Karamürsel-İznik kara yolu kenarına kadar gelen alevler yoldan geçen ve park halindeki araçlara sıçramasın diye vatandaşların yoğun çabası sürüyor.
Bölgeye Bursa merkez ve yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, orman ekipleri de hem havadan hem de karadan yangını söndürebilmek için mücadele veriyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.
Suludere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.
Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.
Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Ahatlar mevkisindeki ormanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 helikopter desteği istendi. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.
Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.
Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu açıklarken, 'Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.' dedi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin'in Silifke ilçesindeki yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını, Anamur'daki yangının ise enerjisini düşürdüklerini açıkladı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tahta paletlerde çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Ülker Sokak’ta meydana geldi. İki katlı evin bitişiğinde üst üste istiflenmiş yaklaşık bir kamyon tahta palette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı.
Yangın, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, SYDV ve DSİ kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile yangına müdahale edildi.
Yangına; toplamda 179 araç ve yaklaşık 341 personel görevlendirildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, karadan ekiplerin müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.
Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinden bin 115 kişi tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma, insan canı kaybı ve olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.
Mersin'in Anamur ilçesindeki yangında bahçelerindeki kuyulardan çektikleri suyu hortumlarla arazözlere dolduran vatandaşlar, su kaynaklarının uzak olması nedeniyle söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı.
Yöre sakinlerinden Fatih Özkan, dün başlayan yangının halen sürdüğünü belirterek, “Rüzgarın etkisiyle söndürmek çok zor oluyor. Korucuk Köyü boşaltıldı, Ovabaşı Köyü’nün Boğaz Mahallesi boşaltıldı.
Biz de kendi kuyumuzdan ekiplere destek olmak için arazözlere su dolduruyoruz, çünkü su alacakları yerler çok uzak. İnşallah yakın zamanda tamamen söner”dedi.
Yangının daha çok sarp bölgelerde devam ettiği bildirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Güldiken Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, yaklaşık 18 hektar tarım ve 11 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi.
Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.
Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.
Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.