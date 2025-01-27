Son dakika haberi... Antalya'da otel inşaatında yangın! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

MAHSUR KALAN 4 İŞÇİ KURTARILDI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşlenen yatakların düşmesiyle alevler başladı. Şu anda kontrol altına alabilmek için ekiplerimiz uğraşıyor. Şu anda bir can tehlikesi kalmadı, son işçiye aldık. Toplamda 4 işçi mahsur kalmıştı, son arkadaşımızı da ekiplerimiz aldılar. Şu anda bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok. Üst katlarda yangın yok. Bir katta yangın var"