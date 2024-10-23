Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var

"DÜN SİLAHLAR BIRAKILSIN DENDİ, ARKASINDAN BU SALDIRI OLDU"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Zamanlama çok önemli, bu saldırı çok manidar. Dün silahlar bırakılsın diye bir açıklama yapıldı. Siyasi bir açıklamaydı, arkasından bu saldırı oldu. Demek ki silahlar bırakılsın sözünden birileri anormal şekilde rahatsız olmuş. Türkiye'nin iç barışı güçlenmesin isteyen Türkiye'de kan dökülmesini isteyen o kirli odaklar... Benim tahminim PKK ya da DHKP-C olabilir ama PKK olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.