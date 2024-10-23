Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında, "Şu an halen olay devam ediyor, 2 terörist içeride. Hassas ve dikkatli hareket ediliyor. Rehine olma ihtimali var, 2 terörist içeride" dedi.
CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Zamanlama çok önemli, bu saldırı çok manidar. Dün silahlar bırakılsın diye bir açıklama yapıldı. Siyasi bir açıklamaydı, arkasından bu saldırı oldu. Demek ki silahlar bırakılsın sözünden birileri anormal şekilde rahatsız olmuş. Türkiye'nin iç barışı güçlenmesin isteyen Türkiye'de kan dökülmesini isteyen o kirli odaklar... Benim tahminim PKK ya da DHKP-C olabilir ama PKK olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri ortaya çıktı.
İşte TUSAŞ'a saldıran terörist
"UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILIYOR"
CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, canlı yayında, "İçerideki yaralılar tahliye ediliyor. Türk savunma sanayiinde çok önemli bir yer burası. Önlemler alındı. Özel ekipler sevk edildi içeriye. Denetimler havadan da gerçekleştiriliyor. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin uzun namlulu silah kullandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"TİCARİ ARAÇ PATLATILDI" İDDİASI
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."