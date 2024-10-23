×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Tusaş#Ankara Patlama#Terör Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 15:58

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise açıklamasında, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. Öte yandan terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri ortaya çıktı.

"2 TERÖRİST İÇERİDE"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında, "Şu an halen olay devam ediyor, 2 terörist içeride. Hassas ve dikkatli hareket ediliyor. Rehine olma ihtimali var, 2 terörist içeride" dedi.

 

"DÜN SİLAHLAR BIRAKILSIN DENDİ, ARKASINDAN BU SALDIRI OLDU"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Zamanlama çok önemli, bu saldırı çok manidar. Dün silahlar bırakılsın diye bir açıklama yapıldı. Siyasi bir açıklamaydı, arkasından bu saldırı oldu. Demek ki silahlar bırakılsın sözünden birileri anormal şekilde rahatsız olmuş. Türkiye'nin iç barışı güçlenmesin isteyen Türkiye'de kan dökülmesini isteyen o kirli odaklar... Benim tahminim PKK ya da DHKP-C olabilir ama PKK olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE TUSAŞ'A SALDIRAN TERÖRİST

Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin TUSAŞ'a giriş görüntüleri ortaya çıktı.
İşte TUSAŞ'a saldıran terörist

"UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILIYOR"

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, canlı yayında, "İçerideki yaralılar tahliye ediliyor. Türk savunma sanayiinde çok önemli bir yer burası. Önlemler alındı. Özel ekipler sevk edildi içeriye. Denetimler havadan da gerçekleştiriliyor. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin uzun namlulu silah kullandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"TİCARİ ARAÇ PATLATILDI" İDDİASI

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline"2 TERÖRİST İÇERİDE"
timeline"DÜN SİLAHLAR BIRAKILSIN DENDİ, ARKASINDAN BU SALDIRI OLDU"
timelineSORUŞTURMA BAŞLATILDI
timelineİŞTE TUSAŞ'A SALDIRAN TERÖRİST
timelineBAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR
timelineTUSAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Tusaş#Ankara Patlama#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!