Son dakika... Alevlerle mücadelede son durum! Şimdi de Mersin'de orman yangını: Müdahale sürüyor...

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Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.Sarıgerme Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.
Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor. Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.
Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.
Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor.
Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Karaburun mevki ormanlık alanda meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine ait 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 kepçe ile Jandarma Asayiş Timi'nden 6 ekip sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın ihbarını aldıktan sonra olay yerine giden ve ormanlık alanda söndürme çalışmalarına katılan Okurcalar Mahallesi Muhtarı Hakan Akman "Bölgemizde saat 23.00 civarı yangın ihbarı aldık. Şuanda yangını kontrol altına aldık. Vatandaşlarımızın desteği ile yangını şuanda kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü.Karaburun mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda başlayan orman yangınına ise ekiplerin müdahalesi karadan sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında havadan müdahalenin tekrar başlayacağı belirtildi.Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Söğüt Yaylası'ndaki orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun orman yangınlarını önleme amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar orman alanı içerisinde resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek veya tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Yalova ili mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi" denildi.