Son dakika... 3 ilde alevlerle mücadele! Havadan ve kadardan müdahale ediliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 178 personel ile sürüyor.