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Son dakika... 3 ilde alevlerle mücadele! Havadan ve kadardan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:
#orman yangını#muğla#marmaris
Son dakika... 3 ilde alevlerle mücadele Havadan ve kadardan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 19:47

Muğla'nın Marmaris ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde ormanlık alanlarda, İzmir'de ise yerleşim yerlerini tehdit eden otluk alanda çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan zorlu mücadelesi aralıksız devam ediyor.

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İzmir’de alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Marmaris'te havadan ve karadan müdahale sürüyor
Marmariste havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 178 personel ile sürüyor.

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