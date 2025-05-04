ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

ERDOĞAN: VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının arından şu açıklamayı yaptı: Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan’ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.”

BAHÇELİ: ÜLKENİN BARIŞ VE HUZUR DOLU GELECEĞİNE KİLİTLENMİŞTİK

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.