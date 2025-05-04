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CANLI Sırrı Süreyya Önder'e acı veda

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#Sırrı Süreyya Önder#Cenaze#Anma Programı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 09:16

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

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DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Sırrı Süreyya Önder, dün saat 16:10'da yaşamını yitirdi. Önder, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE HASTANEDEN ALINDI

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca aktardı. Ağca, şu bilgileri verdi:

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Saat 11'de AKM'de anma programı düzenlenecek. İkindi namazına müteakip Barbaros hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

ERDOĞAN: VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının arından şu açıklamayı yaptı: Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan’ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.”

BAHÇELİ: ÜLKENİN BARIŞ VE HUZUR DOLU GELECEĞİNE KİLİTLENMİŞTİK

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA: MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder’in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.” Önder’in vefatının ardından Meclis’te DEM Parti’ye düşen Başkanvekilliği görevine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın gelmesi bekleniyor.

BARIŞ SÜRECİNİN KİLİT İSMİYDİ

SIRRI Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te attığı adımla başlayan diyalog sürecinin önde gelen isimlerinden oldu. İkinci İmralı Heyeti’yle Ada’da ve Irak’ta temaslarda bulundu. Bu süreçte, Bahçeli’nin, tarihi girişimden önce de Sırrı Süreyya Önder’le iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Meclis’te “Çözüm süreci sizi etkilemiş” diye takılan muhaliflerine, nüktedan üslubuyla, “Bu tür ihtimallerde bize genellikle cezaevi yolu görünüyor” karşılığını verdi.

 

MECLİS’İN NÜKTEDAN YÜZÜYDÜ...

63 yaşında yaşamını yitiren Önder, ‘yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve politikacı’ kimlikleriyle çok yönlü ve başarılı bir kariyeri arkasında bıraktı. Adıyaman’da Türkmen bir ailenin çocuğu olarak gençlik yıllarından itibaren sosyalizm mücadelesi veren, diğer yandan muhafazakâr kesimle de diyalog geliştirebilen Önder, Anadolu değerlerini benliğinde toplayan özgün kişilikti. Kültür dünyasının çok yönlü bir kalemi iken, 2013’ten itibaren de Kürt sorununa yönelik süreçlerin müzakereci yüzü oldu.

 

DÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

18 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Önder, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Önder’in acı haberi tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu: “Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03. Mayıs 2025 tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCENAZE HASTANEDEN ALINDI
timelineERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI
timelineDEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA: MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ
timelineBARIŞ SÜRECİNİN KİLİT İSMİYDİ
timelineMECLİS’İN NÜKTEDAN YÜZÜYDÜ...
timelineDÜN YAŞAMINI YİTİRDİ
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#Sırrı Süreyya Önder#Cenaze#Anma Programı

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