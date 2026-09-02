Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı DGM: Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül’de iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi.
TCG Osmangazi çıkarma gemimiz, saat 09.30 gibi kaza bölgesine ulaşmış ve yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri’deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu “Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı” dedi.
Uraloğlu “Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. 950 metre derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk. Ulaşamadık. Acil çağrı aldığımız dakika 03.26 net. 11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile gemide bulunan 10 personeli arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait toplam 14 deniz aracı ve 1 helikopter ile kazaya karışan Alsu gemisinin desteğiyle sürdürülüyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı.
Açıklamada "Silivri’nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti’ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ndeki kazada 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin batmış olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "14 adet deniz arama kurtarma unsuru, 1 helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır" denildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Saat 03.41’de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04.10'da bölgeye intikale başlamıştır" denildi.
'CAN KURTARMA ARAÇLARI YÜZEYDE BULUNDU'
Açıklamada, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.
Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.