SEÇİM SONUÇLARI 2024: İç Anadolu Bölgesi | Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas...

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Türkiye yerel seçimler için sandığa gitti. 61 milyondan fazla vatandaş belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyesi ve muhtar adayları için oy verdi. Oy verme işlemleri saat 07.00'da başladı, 17.00'da tamamlandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.