×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

SEÇİM SONUÇLARI 2024: İç Anadolu Bölgesi | Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas...

Güncelleme Tarihi:

#Seçim 2024#YEREL SEÇİM#İç Anadolu Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI 2024: İç Anadolu Bölgesi | Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 18:36

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Yerel seçimler kapsamında; belediye başkanı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyesi ve muhtarlık seçimleri yapıldı. Sandıkların Türkiye genelinde saat 17.00'da kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri de başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi yerel seçim sonuçları hurriyet.com.tr'de olacak.

Haberin Devamı

Türkiye yerel seçimler için sandığa gitti. 61 milyondan fazla vatandaş belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyesi ve muhtar adayları için oy verdi. Oy verme işlemleri saat 07.00'da başladı, 17.00'da tamamlandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

 

ANKARA

AKSARAY

ÇANKIRI

ESKİŞEHİR

KARAMAN

KAYSERİ

KIRIKKALE

YOZGAT

KONYA

KIRŞEHİR

SİVAS

NEVŞEHİR

NİĞDE

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineANKARA
timelineAKSARAY
timelineÇANKIRI
timelineESKİŞEHİR
timelineKARAMAN
timelineKAYSERİ
timelineKIRIKKALE
timelineYOZGAT
timelineKONYA
timelineKIRŞEHİR
timelineSİVAS
timelineNEVŞEHİR
timelineNİĞDE
Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim 2024#YEREL SEÇİM#İç Anadolu Seçim Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!