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SEÇİM SONUÇLARI 2024: Ege Bölgesi | İzmir, Manisa, Muğla, Aydın...

Güncelleme Tarihi:

#Ege Bölgesi#Seçim#Oy
SEÇİM SONUÇLARI 2024: Ege Bölgesi | İzmir, Manisa, Muğla, Aydın...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 19:25

Türkiye'de 61 milyondan fazla vatandaş, yerel seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyesini seçmek için sandığa gitti. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım süreci başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Ege Bölgesi'nde İstanbul dahil 11 ildeki sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de. 

İZMİR

AK Parti – Hamza Dağ

CHP – Cemil Tugay

İYİ Parti – Ümit Özlale

DEM Parti – Akın Birdal

Yeniden Refah - Cemal Arıkan

 

2019 yerel seçim sonuçları:

CHP-Mustafa Tunç Soyer: %58.1

AK Parti-Nihat Zeybekci: %38.68

Saadet-Şerafettin Kılıç: %1.13

DSP-Selçuk Karakülçe: %0.76

DP-Tarcan Ülük: %0.42

MANİSA

MHP - Cengiz Erdün

CHP – Ferdi Zeyrek

İYİ Parti – Gürhan Özcan

Yeniden Refah – Hatice Nur Germir

 

2019 yerel seçim sonuçları:

MHP- Cengiz Ergün: %52.76

İYİ Parti-Orkun Şıktaşlı: %38.05

HDP- Naci Sönmez: %4.34

DP- Şule Tunalı: %1.38

Saadet- Murat Yaşar Güner: %1.15

AYDIN

AK Parti – Mustafa Savaş

CHP – Özlem Çerçicoğlu

İYİ Parti – Özer Kayalı

DEM – Suzan Koç

Yeniden Refah- Serdal Bulut

 

2019 yerel seçim sonuçları:

CHP-Özlem Çerçioğlu: %53.94

AK Parti – Mustafa Savaş: %43.74

Saadet – Fatih Karahan: %0.82

DSP – Süleyman Hışıroğlu: %0.61

Vatan-Yalçın Büyükdağlı: %0.42

DENİZLİ

AK Parti – Osman Zolan

CHP – Bülent Nuri Çavuşoğlu

İYİ Parti – Yasin Öztürk

DEM Parti – Cevahir Kayar

Yeniden Refah – Nazif Manav

 

2019 yerel seçim sonuçları:

AK Parti-Osman Zolan: %50.56

İYİ Parti-Ümit Bahtiyar: %43.9

HDP – Şerife Yıldırım: %1.39

DP: Aykut Yıldırım: %1.13

Saadet- Süleyman Demirel: %0.77

MUĞLA

AK Parti – Aydın Ağan Ayaydın

CHP – Ahmet Aras

İYİ Parti – Metin Ergun

DEM Parti – Yusuf Uludağ

Yeniden Refah Partisi – Mehmet Melih Tatlıcı


2019 yerel seçim sonuçları:

CHP- Osman Gürün: %36.01

AK Parti – Mehmet Nil Hıdır: %28.42

Bağımsız- Behçet Saatcı: %26.23

DP- Mehmet Kocadon: %3.8

BTP- Halil Birinci: %3.1

AFYONKARAHİSAR

AK Parti – Hüseyin Ceylan Uluçay

MHP – Sezer Küçükkurt

CHP – Burcu Köksal

İYİ Parti- Alper Yağcı

DEM Parti- Zehra Yalçın

2019 yerel seçim sonuçları:

AK Parti – Mehmet Zeybek: %42.95

İYİ Parti- Mahmut Koçak: %36.69

MHP- Fatih Çetinkaya: %16.27

Saadet- Hasan Hüseyin Uğurlu: %0.58

DSP- Şerafettin Erdinç Özdil: %0.24

KÜTAHYA

AK Parti – Kamil Saraçoğlu

MHP: Alim Işık

CHP- Eyüp Kahveci

İYİ Parti Ahmet Tekdemir

 

 

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI:

MHP- Alim Işık: %38.68

AK Parti – Ahmet Sami Kutlu: %32.24

CHP- Eyüp Kahveci: %25.61

İYİ Parti – Aynur Sezer: %1.45

Saadet- Ömer Faruk Evren: %1.35

UŞAK

AK Parti – Mehmet Çakın

MHP – Sezer Ateş

CHP – Özkan Yalım

İYİ Parti – Muhammet Gür

DEM Parti – Sanya Hakimoğulları

 

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI:

AK Parti - Mehmet Çakın: %39.11

İYİ Parti – Muhammet Gür: %37.75

MHP – Muhammet Fatih Erdoğan: %10.38

CHP – Asım Kalelioğlu: %10.38

Saadet- İbrahim Dağgezen: %1.23

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİZMİR
timelineMANİSA
timelineAYDIN
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timelineAFYONKARAHİSAR
timelineKÜTAHYA
timelineUŞAK
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#Ege Bölgesi#Seçim#Oy

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