SEÇİM SONUÇLARI 2024: Ege Bölgesi | İzmir, Manisa, Muğla, Aydın...

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.
AK Parti – Aydın Ağan Ayaydın
CHP – Ahmet Aras
İYİ Parti – Metin Ergun
DEM Parti – Yusuf Uludağ
Yeniden Refah Partisi – Mehmet Melih Tatlıcı
2019 yerel seçim sonuçları:
CHP- Osman Gürün: %36.01
AK Parti – Mehmet Nil Hıdır: %28.42
Bağımsız- Behçet Saatcı: %26.23
DP- Mehmet Kocadon: %3.8
BTP- Halil Birinci: %3.1
AK Parti – Hüseyin Ceylan Uluçay
MHP – Sezer Küçükkurt
CHP – Burcu Köksal
İYİ Parti- Alper Yağcı
DEM Parti- Zehra Yalçın
2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti – Mehmet Zeybek: %42.95
İYİ Parti- Mahmut Koçak: %36.69
MHP- Fatih Çetinkaya: %16.27
Saadet- Hasan Hüseyin Uğurlu: %0.58
DSP- Şerafettin Erdinç Özdil: %0.24