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SEÇİM SONUÇLARI 2024: Doğu Anadolu Bölgesi | Malatya, Elazığ, Van, Hakkari...

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Seçim#Seçim Sonucu
SEÇİM SONUÇLARI 2024: Doğu Anadolu Bölgesi | Malatya, Elazığ, Van, Hakkari...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 18:49

Türkiye'de 61 milyondan fazla vatandaş, yerel seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyesini seçmek için sandığa gitti. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım süreci başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil 11 ildeki sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07.00 - 16.00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08.00'da başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

ERZİNCAN

2024 yerel seçim adayları

MHP Bekir Aksun

CHP Özge Vataner Özege

İYİ Parti Veda Bingöl

DEM Parti Evren Çevik

Yeniden Refah Şafak Soy

Zafer Partisi Cengiz Türk

2019 yerel seçim adayları

MHP Bekir Aksun - % 42.36 - 32 bin 36 oy

AK Parti Cemalettin Başsoy % 33 - 24 bin 959

CHP İsmail Taş - % 23.08 - 17 bin 457 oy

Saadet Partisi Muharrem Altay - % 0.97 - 739 oy

BBP Aşkın Kirik - % 0.36 - 276 oy

TKP Hüseyin Karabulut - % 0.06 - 52 oy

ERZURUM

AK Parti Mehmet Sekmen

CHP Atlıhan Atila

İYİ Parti Fatma Canan Uçar

DEM Parti Gülderen Varli

Zafer Partisi Fatih Aygün

Saadet Partisi Faik Çalık

 

ARDAHAN

AK Parti Yunus Baydar

CHP Faruk Demir

İYİ Parti Oktay Dursun

Yeniden Refah Partisi Erhan Çoban

Saadet Partisi Zafer Alpaslan

Büyük Birlik Partisi Eren Çoban

ELAZIĞ

AK Parti Şahin Şerifoğulları

MHP Murat Aygen

CHP Coşkun Çağlar Duran

İYİ Parti Burak Özgül

DEM Parti Hayrettin Kaya

Yeniden Refah Faruk Septioğlu

VAN

AK Parti Abdulahat Arvas

CHP Şükrü Şahar

İYİ Parti Abdullah Akbaş

DEM Parti Abdullah Zeydan

Yeniden Refah Abdullah Sadıksoy

Zafer Partisi Mehmet Emin Özbey

ERZİNCAN

2024 yerel seçim adayları

MHP Bekir Aksun

CHP Özge Vataner Özege

İYİ Parti Veda Bingöl

DEM Parti Evren Çevik

Yeniden Refah Şafak Soy

Zafer Partisi Cengiz Türk

MALATYA

AK Parti Sami Er

CHP Veli Ağbaba

İYİ Parti Şeyhmus Göçmez

DEM Parti Abdulvahap Ekim

Yeniden Refah Bilal Yıldırım

Zafer Partisi Sıddık Aktaş

Memleket Avni Talha Ucuzcu

TİP Burcu Aslan

HÜDA PAR Mehmet İlker Dönmezer

IĞDIR

AK Parti Ülkü Öcal

CHP Volkan Kaylan

İYİ Parti Gündüz Güneş

DEM Parti Mehmet Nuri Güneş

Yeniden Refah Hüseyin Erdoğan

Saadet Partisi Necmettin Turan

KARS

MHP Ötüken Senger

CHP Dindar Gültekin

İYİ Parti Metin Özad

DEM Parti Kenan Karahancı

Yeniden Refah Uğur Şen

HÜDA PAR Murat Öztürk

TUNCELİ

AK Parti Erkan Eroğlu

CHP Ali Mustafa Çelik

İYİ Parti Eser Köse

DEM Parti Cevdet Konak

Yeniden Refah Erdal Saylan

Zafer Partisi Kenan Ahmet Tayşun

MUŞ

AK Parti Feyat Asya

CHP Tuncay Çanga

İYİ Parti Şerefettin Yatci

DEM Parti Sırrı Söylemez

Yeniden Refah Aziz Süne

Zafer Partisi Mehmet Beşir Kara

BİTLİS

AK Parti Nesrullah Tanğlay

CHP Selim Soyugüzel

İYİ Parti Neslihan Çeliktenyıldız

DEM Parti Mehmet Nezir Karabaş

Yeniden Refah Celalettin Mermer

Zafer Partisi Şeyhmus Özkaplan

BİNGÖL

AK Parti Erdal Arıkan

CHP Yücel Dara Gökel

İYİ Parti Erkan Tümen

DEM Parti Aydın Bürçün

Yeniden Refah Mehmet Ziya Buyankara

Zafer Partisi Ahmet Uçar

AĞRI

AK Parti Mehmet Salih Aydın

CHP Erkan Bulut

İYİ Parti Metin Aydemir

DEM Parti Hazal Aras

Yeniden Refah Mehmetşafi Erim

Zafer Partisi Beycan Tanırğan

HAKKARİ

AK Parti İsmet Ölmez

CHP Cüneyt Özbek

İYİ Parti Yaşar Yorulmaz

DEM Parti Mehmet Sıddık Akış

Yeniden Refah Osman Azizoğlu

Zafer Partisi Melis Yıldız Akın

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#Türkiye#Seçim#Seçim Sonucu

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