SEÇİM SONUÇLARI 2024: Doğu Anadolu Bölgesi | Malatya, Elazığ, Van, Hakkari...

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07.00 - 16.00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08.00'da başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
2024 yerel seçim adayları
MHP Bekir Aksun
CHP Özge Vataner Özege
İYİ Parti Veda Bingöl
DEM Parti Evren Çevik
Yeniden Refah Şafak Soy
Zafer Partisi Cengiz Türk
2019 yerel seçim adayları
MHP Bekir Aksun - % 42.36 - 32 bin 36 oy
AK Parti Cemalettin Başsoy % 33 - 24 bin 959
CHP İsmail Taş - % 23.08 - 17 bin 457 oy
Saadet Partisi Muharrem Altay - % 0.97 - 739 oy
BBP Aşkın Kirik - % 0.36 - 276 oy
TKP Hüseyin Karabulut - % 0.06 - 52 oy