Sakarya ve Bilecik'te alevlerle mücadele | Orman yangınlarına müdahale sürüyor... Çarpıcı görüntü: Alevler adeta hortum oluşturdu

SAKARYA'DAKİ YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.



Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.



"EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE ALEVLERİN BÜYÜKYENİCE'YE ULAŞMASI ENGELLENDİ"



Alevlerin yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri anons yaparak Büyükyenice köyünün boşaltılmasını istedi. Bölge sakinleri, bir yandan eşyasını traktörlerle taşırken diğer yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yükledi. Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini, traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürdü. Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin Büyükyenice'ye ulaşması engellendi.



BİR TİLKİNİN ALEVLERDEN KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ



Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometreleri yangın nedeniyle Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Mekece yönüne ulaşım, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaya başlandı.



Köyün yakınlarına ulaşan yangında alevlerden kaçan bir tilki de görüntüye yansıdı. Ormanlık alandan çıkan tilki, koşarak alevlerin olmadığı bölgeye doğru gitti.



BİLECİK VALİSİ SÖZER'DEN AÇIKLAMA



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangının devam ettiği bölgedeki Kazancı köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Sözer, yetkililerden bilgi aldıktan sonra AA muhabirine, büyük bir yangınla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Kızılöz köyünün dün boşaltıldığını, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alana nakledildiğini hatırlatan Sözer, bu sabah saatlerinde yangının rüzgarın da şiddetiyle genişlediğini kaydetti.



Sözer, gün içinde yangının Büyükyenice köyünü etkisi altına aldığını, ekipleri bu bölgeye yönlendirdiklerini dile getirerek, "Yangın sıçrama yapmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle Kazancı ve Borcak köylerinin üst kesimlerine kadar geldi. Bunun üzerine bu iki köyü de boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü (Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak) boşalttık. Hem havadan hem de karadan tüm ekiplerimizle sahada gece gündüz var gücümüzle çalıştık." ifadesini kullandı.



"BİLECİK TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"



Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verdiğini ancak ekiplerin sahada sabaha kadar müdahaleye devam edeceğini vurgulayan Sözer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner. Dindiği zaman ekiplerimizle kontrol altına ve söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an enerjisini düşürdük ama bu 'kontrol altına aldık' anlamına gelmez. Tedbirlerimiz var, sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Ben yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Şükürler olsun ki 4 köyümüzü boşalttık ama bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da bir kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Sahada sabaha kadar da çalışacağız."



Sözer, sahada müthiş bir dayanışmanın olduğunu vurgulayarak, "Aziz Bilecikli hemşehrilerimizle gurur duyduk. Traktörünü, su tankerini alan 'ne yapabiliriz?' dediler. Onlar da bize çok destek verdiler, var olsunlar. İş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bilecik'in bu yıl 2. büyük yangını yaşadığını hatırlatan Sözer, "Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok." dedi.