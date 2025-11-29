Sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı | Turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli sağanak alarmı: Balkanlar üzerinden geliyor

Sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı | Turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli sağanak alarmı: Balkanlar üzerinden geliyorGüncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kazdağları'ndan gelen derelerde taşkınlar meydana gelirken, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle alt geçitlerde mahsur kalan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye, polis ve jandarma ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, tıkanan noktalarda suların tahliyesi için yoğun çalışma başlattı.
Şehir merkezinde ise birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Ayrıca İDA SAR Arama Kurtara Derneği ekipleri de bölgede koşulan İDA Ultra Maratonunda, taşkın yaşanan derelerde görev yaparak sporcuları güvenli alanlara yönlendiriyor.
İzmir'de geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde su taşkınlarına yol açtı. Yağışın en yoğun hissedildiği Karaburun'da, Badembükü mevkisinde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu.
İlçeye bağlı Küçükbahçe kırsalındaki bir kahvehanenin tamamen suyla dolduğu görüldü. Foça ilçesinde de yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Çeşme ilçesinde ise gece etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolu yollar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde; kafeteryaya ait bir taburenin sulara kapılıp, sürüklendiği anlar yer aldı. Öte yandan kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, kentin en yoğun yerlerinden biri olan Konak ilçesi Kordon boyunda su birikintileri oluştu.
EKİPLER ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dün akşamdan itibaren bölgelerdeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda yaklaşık 1200 personel kritik bölgelerde görevlerini sürdürdüğü belirtilirken, İZSU Genel Müdürlüğü İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli ekiplerin ise vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.
Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.
Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağışla birlikte denizde çıkan dev hortum böyle görüntülendi.
Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı tekneler de karaya oturdu. İçmeler Mahallesi açıklarında da sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizde hortum meydana geldi.
Dev hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Marmaris’te sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatleriyle birlikte başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe genelinde zaman zaman şiddetini artıran yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek kontrollü şekilde yollarına devam etti.
Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken ekipler tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Yağışın ilçe genelinde aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde geldi. Yağış esnasında yollar dereye dönerken taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da aralıklarla yağış etkili oluyor. Yağış esnasında ana arterlerde ve bazı sokaklarda yoğun su birikintisi oluştu, derelerin debisi yükseldi. Bazı bölgelerde rögarlar taştı.
Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'taki kanalizasyon hattında taşma meydana geldi, sokaktaki bir evi atık su bastı.
Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. İhbarın ardından MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Evini atık su basan Songül Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum" dedi.
Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Türkiye genelinde bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışların ise mevsim normallerinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün öngörülen aralık, ocak ve şubat aylarının mevsimsel sıcaklık ve yağış verilerini değerlendirdi.
Şahbaz, "Kış mevsiminde yani aralık, ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece kadar üzerinde, yağışların da yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz." dedi.
Mevsim normallerine göre "daha sıcak" bir kış geçeceğini belirten Şahbaz, sıcaklık periyotları içinde bazen kısa süreli soğuk hava ataklarının da gerçekleşeceğini ve bu soğuk dönemlerde kar yağışının görülebileceğini söyledi.
Şahbaz, sıcaklıkların normalin üzerinde olması nedeniyle kar yağışlarının mevsim normallerinin altında beklendiğini de belirtti.
Aralık ayı verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklık analizi haritasına göre aralık ayında yurdun tamamında 1 ila 2 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklendiğini kaydetti.
"ARALIKTA KAR YAĞIŞLARININ MEVSİM NORMALLERİNE GÖRE DAHA AZ OLMASINI BEKLİYORUZ"
Aralık ayının yağış analiz haritasında ise yurt genelinde mevsim normallerinde yağış beklendiğini dile getiren Şahbaz, "Her ne kadar mevsim normalleri civarında olsa da sıcaklıklar yüksek gittiği için kar yağışlarının bu kış aralık ayında mevsim normallerine göre daha az olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Şahbaz, ocak ayı sıcaklık analizinde yurdun büyük bir kesiminde mevsim normalleri üzerinde seyretmesini öngörülen sıcaklıkların, Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında mevsim normallerinde beklendiğini aktardı.
Şahbaz, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde Hakkari, Şırnak ve Elazığ çevrelerinde sıcaklıklar 2 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer kesimlerde ise 0,5 ila 1 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ocak ayı yağış analiz haritasını değerlendiren Şahbaz, ocak ayında yağışların mevsim normalleri civarında öngörüldüğünü dile getirdi.
Şubat ayı yağış analiz haritasına göre yağışların yine mevsim normallerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, şubat ayı sıcaklık analiz haritasını inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şubat ayı yurt genelinde yine sıcak geçecek. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredecek."
Marmaris’te etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi.
Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini ifade ederek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe, dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışının etkisi altına girdi.
Kısa süren ancak yoğun olan yağış, ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yağan dolu nedeniyle bazı yollar kısa süreliğine beyaza büründü. Şiddetli yağış nedeniyle Menteşe’deki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kaldı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletler nedeniyle özellikle alçak kesimlerde seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteorolojik uyarının ardından Muğla Valiliği, kriz yönetimi için hızla harekete geçti. İlçe Kaymakamlıkları ve ilgili kurumlar bilgilendirilerek, tüm ekiplerin teyakkuz halinde bulundurulması talimatlandırıldı. Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara yönelik acil uyarılar yapılırken, tüm ilçelerin mahalle muhtarları da WhatsApp grupları üzerinden bilgilendirildi.
Yağış uyarısı kapsamında, koordinasyon ve müdahale süreçlerini yönetmek üzere AFAD Yönetimi Başkanlığınca Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama ve Kurtarma Daire Başkanı da Muğla’da görevlendirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Denizden çekilen bir videoda ise adeta denizle karanın birleştiği görüldü.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için turuncu, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illeri için sarı kodlu alarm verdi.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü, Edirne ve Kırklareli dışında yurdun tamamı yağışlı geçecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurdun büyük bir kesimi yağışlı geçecek. Sağanak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem sarı hem de turuncu kodlu alarm verdi. İstanbul'da beklenen yağmur etkili oldu.
BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir"