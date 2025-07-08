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Pençe Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz için memleketlerinde tören | Yürekleri dağlayan anlar: Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldular

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#Şehit#Pençe Kilit#Şehitlik
Pençe Kilit Bölgesinde şehit olan askerlerimiz için memleketlerinde tören | Yürekleri dağlayan anlar: Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 12:37

6 Temmuz günü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Bir mağarada şehidimizin na'şını arama çalışmasında metan gazı nedeniyle 12 askerimiz yaşamını yitirdi. Şehit askerlerimiz için bugün memleketlerinde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazelerde yürekleri dağlayan anlar yaşandı. Şehit yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'E İZMİR'DE VEDA

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt için İzmir'de cenaze töreni düzenleniyor.

 

ASTSUBAY MANGURA İÇİN AKHİSAR'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ER KUŞAK İÇİN BALIKESİR'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için Balıkesir'in Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAMAN İÇİN NİĞDE'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Enver Yaman için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cenaze töreni devam ediyor.

UZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze töreninde duydu dolu anlar da yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılıyor.

SÖZLEŞMELİ ER UYANIK İÇİN BİTLİS'TE TÖREN

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24), memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu.


TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.


Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi için Ordu’da cenaze töreni düzenleniyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineŞEHİT ÜSTEĞMEN'E İZMİR'DE VEDA
timelineASTSUBAY MANGURA İÇİN AKHİSAR'DA TÖREN
timelineSÖZLEŞMELİ ER KUŞAK İÇİN BALIKESİR'DE TÖREN
timelineŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAMAN İÇİN NİĞDE'DE TÖREN
timelineSÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN
timelineUZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN
timelineSÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN
timelineSÖZLEŞMELİ ER UYANIK İÇİN BİTLİS'TE TÖREN
timelineUZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN
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#Şehit#Pençe Kilit#Şehitlik

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