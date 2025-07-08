Pençe Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz için memleketlerinde tören | Yürekleri dağlayan anlar: Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldular

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt için İzmir'de cenaze töreni düzenleniyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için Balıkesir'in Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Enver Yaman için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenleniyor.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cenaze töreni devam ediyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cenaze töreninde duydu dolu anlar da yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılıyor.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24), memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu.
TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi için Ordu’da cenaze töreni düzenleniyor.