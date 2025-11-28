Papa 14. Leo, Saint Esprit Katedrali'ni ziyaret etti

PAPA'NIN ZİYARETİ NEDENİYLE KAPALI OLACAK YOLLAR

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek. Buradaki programlar kapsamında 28 Kasım Cuma günü Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapacak Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ne ziyarette bulunacak. Daha sonra helikopterle İznik'e gidecek Papa 14. Leo, oradaki programının ardından aynı gün İstanbul'a dönerek Vatikan Temsilciliği'nde piskoposlarla görüşme yapacak. Leo, 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi'ni ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek. Sonraki durak Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek Papa, ortak bildiri imzalayacak. Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Beyrut'a gidecek. Papa 14. Leo’nun ziyareti dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ziyaretler nedeniyle ise sabah 09.30 itibariyle;

1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

2. Halaskargazi Caddesi

3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır

4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır

5. Silahşör Caddesi

6. Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Vali Konağı Caddesi

2. Yedikuyular Caddesi

3. Asker Ocağı Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. 19 Mayıs Caddesi

6. Merkez Caddesi

(Saat 07:00 –Program Bitimine Kadar)

1. Ortakır Sokak

2. Düzoğlu Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Silahşör Caddesi

2. Nehir Sokak

3. Semt Pazarı Sokak

4. İncirlidede Caddsi

5. Gökkuşağı Sokak

6. Yeniyol Sokak