Oyuncu Aslantuğ’un acı günü

Haberin Devamı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ’un annesi Decen Nebahat Aslantuğ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybetti. Aslantuğ'un cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Decen Nebahat Aslantuğ için Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Mehmet Aslantuğ’un yanı sıra, oyunculardan eski eşi Arzum Onan, Oktay Kaynarca ve çok sayıda seveni katıldı.