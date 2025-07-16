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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.
Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı. İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı. Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
'KUŞ ELEKTRİK TELİNE ÇARPTI' İDDİASI
Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile orman yangının sürdüğü Şarköy ilçesine gelerek incelemelerde bulundu.
Vali Soytürk, alevlerin tehdidi altında bulunması nedeniyle tahliye edilen Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz 2 köyümüze tahliye kararı vermiştik. Bunlardan bir tanesi Kocaali, diğeri Şenköy. Şu an Kızılcaterzi'deyiz çok şükür burayı tehdit eden bir şey yok. Rüzgar sert esmiyor. Tehditin olması, yangının büyük olması ve yerli yersiz rüzgarlardı. Hem Kocaali'yi hem de Şenköy'ü tehdit ediyordu. Ufak tefek ağıl ve köyün dışındaki birkaç evin dışında bir zararımız yok. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok.
Çevre illerden ekstra dozerler geldi. Edirne'den, İstanbul'dan, Kırklareli'nden çevre illerden ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Biz yangını çevirmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi saat 06.00 gibi bir aksilik olmazsa 21 hava aracı bölgemizde olacak. 21 tane hava aracı önemli bir miktar. Yaklaşık 104 tane araç zaten var. Bir kaza bela olmazsa yangınımızı kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.
'YANGINDAN ETKİLENEN ASKERİ BÖLGE YOK'
Yangının çıkış nedenine değinen Vali Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde 2 gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer oralardan başladığı yönünde bir tespitimiz var. Teyitte muhtaç bunu araştıracağız. İlimiz sınırlarında yangından etkilenen bir askeri bölge yok. Bahsettiğiniz Çanakkale sınırlarında. Orada aldığımız haberlere göre bir tehlike görünmüyor" ifadelerini kullandı.
YÜCEER: YANGINDA 14 SAAT GERİDE KALDI, DEVAM EDİYOR
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yangında 14 saatin geride kaldığını ve hala devam ettiğini söyledi. Yüceer, "Ekiplerimiz, çevre illerden gelenler fedakarca çalışıyor. Yeni ekiplerde gelmeye devam ediyor. Müdahale konusunda eksik yok ama yangın devam ediyor. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek. Çok şükür can mal kaybı yaşamadık. Ormanlarımızın yanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden oluyor. Ekiplerin mücadelesi devam ediyor" diye konuştu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor.
Devam eden yangınlarda alevlerin arsasında kalan arazöz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgârla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp büyüyerek Çanakkale sınırına geçen orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nı duman kapladı. Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale durdurulurken, karadan ise devam ediyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürdürülüyor. Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri de zarar gördü.
TARİHİ CAMİNİN BAHÇESİNDEKİ TARİHİ MEZARLAR ALEVLERDEN ETKİLENDİ
İlçeye bağlı Tuzla köyünde bulunan ve 1’inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan, restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi’nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar da alevlerden zarar gördü.
TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 4’E ÇIKTI
Öte yandan, Tuzla, Naldöken ve Taşağıl köyünden sonra Çamköy de tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ayvacık Naldöken köyünde başlayan yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir. Yangına karadan müdahaleye devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 13.34'te, Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı olanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta ilk müdahalede bulunan yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana siyaret etmiştir. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arazöz ve 350 personel sevk edilmiştir Yangının meydana geldiği an itibari ile hava sıcaklığı 32 derece ve rüzgar hızı saatte 46 kilometre ölçülmüştür. Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallede tedbir alma maksadıyla çalışmalar yürütmüştür. Yangın yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin boşatıldığı orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, söndürme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Şarköy Kocaali mevkii etrafında bir yangınımız meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 11 tane aracımız derhal müdahale etti. Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen ve zaman zaman yönünü değiştiren rüzgardan kaynaklı olarak yayıldı. Önce Kocaali köyümüzü tahliye ettik ardından Şenköy'ü tahliye ettik. Arkasından Kızılcaterzi köyünü de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu, çevre il ve ilçelerden ek dozer ve greyderler talep ettik, onlar yola çıktı. Edirne'den, kendi ilimizden, çevre illerden ek TOMA'lar geliyor. Özellikle köylerin yangından korunması anlamında onlara iş düşecek. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık'ta da bir yangın var. Çanakkale Valiliği her iki yangına da müdahale ediyor" diye konuştu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılmaya devam ediyor. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından alevlerin yaklaşıp tehdit altına aldığı Kızılcaterzi Mahallesi de boşaltıldı.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını söyledi. Var, "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" dedi.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürüyor. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki çalışmalarda bir iş makinesi yoldan çıkarak kaydı. Mahallelerde tarım aletlerinin de yandığı görüldü.